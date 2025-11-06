RappiPay, sin cuota de manejo, apunta a duplicar su base de clientes en Medellín

Medellín se consolida como uno de los pilares del crecimiento de RappiPay en Colombia. La compañía de financiamiento digital, liderada por Paolo Di Marco, ha registrado un incremento del 50% en su número de clientes en Antioquia durante 2025, superando la media nacional y reafirmando su apuesta por el mercado paisa, donde planea duplicar su base de usuarios en los próximos dos años.
RappiPay, que ya cuenta con más de 450.000 clientes en todo el país, nació con la razón de ser de brindar servicios financieros para los colombianos. Su enfoque se centra en ofrecer productos simples, rentables y 100% digitales, como la RappiCuenta, la RappiCard —en alianza con Davivienda—, créditos de consumo y una línea de seguros. Todo esto bajo una filosofía clara: sin cuotas de manejo, sin costos ocultos y con tasas de interés considerables.
“Nos hemos enfocado en crecer de manera acelerada y en transformar la vida financiera de nuestros usuarios, incluyendo los clientes del ecosistema Rappi”, explicó Paolo Di Marco, en entrevista con EL COLOMBIANO.
Y añadió: “Antioquia y Medellín han jugado un rol clave en nuestro crecimiento, representando hoy cerca del 15% de nuestra base total y mostrando el mayor dinamismo del país”.