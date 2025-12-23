Pídale paraguas al niño Dios: en los primeros meses de 2026 habría en Medellín lluvias por encima del promedio

Los primeros tres meses del año, históricamente, han sido categorizados como meses secos. Sin embargo, según advirtió el Ideam, en enero, febrero y marzo de 2026 Medellín y el Valle de Aburrá podrían tener lluvias levemente por encima del promedio histórico.
Según proyectó el Siata, después de adelantar un análisis con modelos climáticos globales, concluyeron que en dichos meses una probabilidad de presencia de lluvias con una confiabilidad de entre el 60% y 80%.
Dichos análisis indican que las lluvias serán de alta intensidad, sobre todo en horas de la tarde y la noche. Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del Siata, planteó que el escenario que contemplan en cuanto a temperaturas no tendrán el mismo grado de variación: “Nos vamos a encontrar con temperaturas variando alrededor de los valores climatológicos esperados, es decir, no vamos a tener extremos sostenidos durante mucho tiempo”.