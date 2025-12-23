Pídale paraguas al niño Dios: en los primeros meses de 2026 habría en Medellín lluvias por encima del promedio

Los primeros tres meses del año, históricamente, han sido categorizados como meses secos. Sin embargo, según advirtió el Ideam, en enero, febrero y marzo de 2026 Medellín y el Valle de Aburrá podrían tener lluvias levemente por encima del promedio histórico. Según proyectó el Siata, después de adelantar un análisis con modelos climáticos globales, concluyeron que en dichos meses una probabilidad de presencia de lluvias con una confiabilidad de entre el 60% y 80%. Dichos análisis indican que las lluvias serán de alta intensidad, sobre todo en horas de la tarde y la noche. Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del Siata, planteó que el escenario que contemplan en cuanto a temperaturas no tendrán el mismo grado de variación: “Nos vamos a encontrar con temperaturas variando alrededor de los valores climatológicos esperados, es decir, no vamos a tener extremos sostenidos durante mucho tiempo”.

Medellín tiene un régimen de lluvias que promedia entre 150 y 220 días de precipitaciones de cualquier tipo de intensidad a lo largo del año. Abril y mayo y luego septiembre a octubre son los dos periodos de mayores precipitaciones. Hasta ahora, esos regímenes de lluvias y tiempos secos se han mantenido más o menos estables en el Valle de Aburrá, a pesar de que sí han aumentado considerablemente la cantidad de eventos extremos de lluvias, es decir, los chaparrones que normalmente colapsan la ciudad. Los expertos han atribuido ese aumento de los eventos extremos (mucha lluvia en un periodo de tiempo muy corto) a los embates de la crisis climática global. La gran amenaza es que Medellín y el Valle de Aburrá no han avanzado de manera significativa en la adaptación territorial para enfrentar esos nuevos riesgos potenciados: más movimientos en masa y avenidas torrenciales, por ejemplo.