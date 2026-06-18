Colombianos piden hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial

El regreso de la Selección nacional al Mundial de Fútbol después de ocho años no solo tiene a los hinchas frente al televisor: también está impulsando la economía del delivery. Los colombianos están pidiendo entre un 45% y un 65% más domicilios a raíz de la coyuntura futbolera. Y no es para menos, la mayor parte de los ciudadano prefiere la comodida de su casa para apreciar mejor los encuentros de la cita orbital. De hecho, el 61,4% de los colombianos están viendo los partidos desde casa, según una encuesta de la firma de investigación Netquest realizada entre más de 1.400 aficionados, las plataformas de domicilios se preparan para vivir una de sus temporadas más intensas. Le puede gustar: Gobierno Petro regulará repartidores de Rappi y DiDi, ¿de qué trata el decreto? Rappi, la aplicación nacida en Bogotá, proyecta hasta 250.000 pedidos en restaurantes durante los días en que dispute Colombia, tomando como referencia los picos registrados en la Copa América 2024 y las Eliminatorias 2026. La estimación parte de datos históricos que muestran cómo durante partidos de alta relevancia el volumen de órdenes puede crecer hasta 45 %, y hasta 65 % en fases decisivas como cuartos de final, semifinales o la gran final.

Rappi amplía su flota y activa más de 130 marcas en promociones

Para responder a esa presión de demanda, Rappi anunció la ampliación de su flota con un 30 % más de repartidores independientes conectados durante el torneo. La plataforma activará más de 15.000 restaurantes aliados y más de 150 comercios de comercio electrónico, con operación en 42 ciudades del país y cobertura de su servicio Turbo —entregas ultrarrápidas— en 15 ciudades. En esa línea, la compañía activará 60 Tiendas Turbo en todo el país para optimizar los tiempos de entrega y atender los pedidos de último minuto que históricamente se disparan antes del pitazo inicial. Solo en Turbo, Rappi estima que se realizarán más de 86.000 órdenes por partido de Colombia y proyecta un crecimiento superior al 30 % frente a una temporada regular. Actualmente, más de 4.500 repartidores independientes se conectan exclusivamente a ese canal en 15 ciudades. Los repartidores también se benefician. Durante eventos de alto consumo como el Mundial, su actividad dentro de la plataforma se incrementa, lo que puede traducirse en ingresos adicionales de hasta 25% frente a semanas normales. En materia comercial, Rappi lanzó 39 días de promociones sorpresa entre el 11 de junio y el 19 de julio, con la participación de más de 130 marcas. Entre las ofertas anunciadas figuran cashback de hasta el 99 %, hamburguesas desde $1.000 y “horas locas” con descuentos de hasta 60 % durante los partidos. El canal de WhatsApp de Rappi, que ya reúne cerca de 500.000 seguidores, será el eje de esa estrategia y el principal punto de acceso a las promociones exclusivas del torneo.

DiDi Food registró un alza del 48% en pedidos una hora antes del debut de Colombia

La otra gran plataforma activa en el país, DiDi Food, ya tiene datos concretos del primer partido de Colombia en el campeonato. Según cifras de la aplicación, una hora antes del encuentro entre Colombia y Uzbekistán las órdenes de comida aumentaron 48% frente a un día comparable, el mayor crecimiento registrado entre todos los partidos analizados de esa jornada. Durante el encuentro, la demanda continuó al alza y registró un incremento adicional del 20 %. Por ciudades, Cali y Medellín lideraron el crecimiento de pedidos en la previa del partido, con aumentos de 24% y 23% respectivamente, mientras Bogotá registró un alza de 19%. En cuanto a preferencias, la pizza fue la gran protagonista con un crecimiento de 85% en las órdenes una hora antes del juego. Le siguieron la comida rápida con un alza de 36%, las hamburguesas con 27% y el pollo y las alitas con 15%.

El Mundial como acelerador del comercio digital en Colombia