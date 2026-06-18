Colombianos piden hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial

El regreso de la Selección nacional al Mundial de Fútbol después de ocho años no solo tiene a los hinchas frente al televisor: también está impulsando la economía del delivery. Los colombianos están pidiendo entre un 45% y un 65% más domicilios a raíz de la coyuntura futbolera.
Y no es para menos, la mayor parte de los ciudadano prefiere la comodida de su casa para apreciar mejor los encuentros de la cita orbital.
De hecho, el 61,4% de los colombianos están viendo los partidos desde casa, según una encuesta de la firma de investigación Netquest realizada entre más de 1.400 aficionados, las plataformas de domicilios se preparan para vivir una de sus temporadas más intensas.
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Rappi, la aplicación nacida en Bogotá, proyecta hasta 250.000 pedidos en restaurantes durante los días en que dispute Colombia, tomando como referencia los picos registrados en la Copa América 2024 y las Eliminatorias 2026. La estimación parte de datos históricos que muestran cómo durante partidos de alta relevancia el volumen de órdenes puede crecer hasta 45 %, y hasta 65 % en fases decisivas como cuartos de final, semifinales o la gran final.