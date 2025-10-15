Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025

En la celebración los 25 años de Merco, se presentados los resultados de la 18 edición del estudio Merco Empresas Colombia 2025, considerado uno de los monitores más amplios del país sobre reputación corporativa.
El informe que reúne las 200 empresas con mejor reputación en el país, evaluó más de 30 sectores mediante 81.527 encuestas aplicadas entre marzo y octubre de 2025.
El proceso integró la percepción y valoración de 28 fuentes de información, entre directivos, analistas financieros, periodistas, catedráticos, ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores, Gobierno, social media managers y la ciudadanía, y cuenta con la auditoría independiente de KPMG, lo que garantiza su transparencia.