María Consuelo Araújo asumirá la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura desde febrero de 2026

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) informó que su junta directiva nacional eligió de manera unánime a María Consuelo Araújo Castro como nueva presidenta ejecutiva del gremio. Araújo asumirá el liderazgo institucional en sucesión de Juan Martín Caicedo Ferrer a partir del 25 de febrero de 2026, fecha en la que se realizará la asamblea estatutaria. Le puede interesar: Mina Buriticá celebra cinco años de producción con récords en oro y empleo Según el gremio, el nombramiento reafirma el compromiso con la consolidación de un sector que hoy es considerado una piedra angular de la economía nacional y un motor esencial de competitividad, integración y desarrollo en Colombia. En el ámbito nacional, María Consuelo Araújo se ha desempeñado como ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores, cargos desde los cuales lideró políticas públicas en áreas estratégicas del Gobierno. En Bogotá, dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social y asumió la gerencia de TransMilenio, uno de los proyectos de transporte más relevantes del país. En el sector privado, presidió la minera Gran Colombia Gold y estuvo a cargo de la gerencia del proyecto de renovación urbana Cafam Floresta Ciudad Central. En el ámbito académico, dirigió el área de posgrados de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, fortaleciendo la formación de nuevos profesionales en temas clave para el desarrollo económico y la gestión pública. De acuerdo con el comunicado oficial del gremio, su amplia trayectoria y experiencia tanto en el sector público como en el privado se complementan con “una visión estratégica de futuro y excepcionales calidades humanas”. La junta directiva nacional, las juntas seccionales y los funcionarios de la entidad le desearon éxitos en este nuevo desafío, que implica impulsar una industria que ha demostrado su capacidad para transformar al país. Asimismo, expresaron su confianza en que su liderazgo permitirá garantizar una agenda estratégica sólida y mantener el dinamismo que ha caracterizado al gremio durante las últimas dos décadas. Siga leyendo: Infraestructura al garete: casi 100 obras estratégicas están en vilo por baja ejecución presupuestal Preguntas frecuentes sobre el tema: