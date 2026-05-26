Radican ponencia para crear contrato agrario y formalizar el trabajo rural en Colombia

El Gobierno Nacional acompañó la radicación en el Congreso de la República de la ponencia del proyecto de ley que busca regular el contrato y el jornal agrario, una iniciativa que pretende transformar las relaciones laborales en el campo colombiano y reducir la histórica informalidad rural.
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La propuesta, presentada por los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón y Karen López, “busca cerrar brechas entre el campo y la ciudad, combatir la precarización laboral y mejorar las condiciones de millones de trabajadores rurales que han permanecido excluidos de los sistemas formales de protección social”.