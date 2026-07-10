Al menos 11 muertos y 19 personas sin localizar en gran incendio en Almería, España

Un potente incendio que se expandió a gran velocidad en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, causó la muerte de 11 personas que trataban de huir de las llamas, muchas de las cuales podrían ser extranjeras, mientras que otras 19 siguen sin localizar, según datos provisionales difundidos este viernes.
El fuego se expandió rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas en zonas forestales, atrapando a quienes trataban de huir, de acuerdo con las primeras investigaciones.
“En este momento contabilizamos 11 fallecidos”, indicó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, el viernes desde la zona. El responsable destacó que aún se trata de un balance provisional. “Estamos ante una situación que solamente podemos calificar de tragedia”, agregó.