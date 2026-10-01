Ecopetrol renueva su cúpula directiva con tres nuevos vicepresidentes, ¿quiénes son?

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó, en su sesión del 30 de septiembre de 2026, tres nuevos nombramientos en la alta gerencia de la compañía, como parte de una nueva etapa de transformación. Mónica Jiménez González se incorporará como vicepresidenta Legal y secretaria General; Mauricio Gutiérrez asumirá como vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios, y Camilo Rojas llegará a la Vicepresidencia Administrativa y de Servicios. Los tres ejecutivos deberán asumir sus cargos a más tardar el 6 de octubre de 2026. La petrolera estatal precisó que los cambios buscan fortalecer capacidades clave y avanzar en el proceso de transformación de la compañía.

Mónica Jiménez

Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategia empresarial, derecho corporativo, gobierno corporativo, arbitraje internacional y sostenibilidad en América Latina y Canadá, con una trayectoria principalmente vinculada al sector energético. Entre 2016 y 2022 fue secretaria General y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Ecopetrol. Durante ese periodo lideró el proyecto de Gobierno Corporativo del Grupo Ecopetrol y acompañó a la Junta Directiva en decisiones estratégicas. Entérese: El salto de Joaquín Gutiérrez: de empresario de salud y construcción a presidente de Ecopetrol También tuvo bajo su responsabilidad las agendas de comunicaciones y sostenibilidad de la compañía. Posteriormente, Jiménez fue General Counsel, Chief Strategy, Sustainability and Legal Officer de GeoPark Ltd. (NYSE), empresa independiente de exploración y producción de hidrocarburos con operaciones en América Latina. Más recientemente se desempeñó como principal para América Latina de ICR, en la práctica de Governance & Shareholder Advisory. Desde allí asesoró a juntas directivas y equipos de alta dirección en asuntos relacionados con mercados de capitales, posicionamiento estratégico, gobierno corporativo, relación con accionistas y situaciones corporativas complejas. Su experiencia también comprende fusiones y adquisiciones, defensa frente a tomas hostiles y arbitraje comercial internacional. Jiménez estudió en la Universidad de los Andes, realizó una especialización en Derecho en la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Desarrollo Económico en la London School of Economics. Además, cuenta con formación ejecutiva en gobierno corporativo y acreditación como directora en juntas directivas de Harvard Business School y Kellogg Executive Education.

Mauricio Gutiérrez

Se incorporará como vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios. Es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una Maestría en International Management del IE Business School, además de formación ejecutiva en las universidades de Harvard y Stanford. El nuevo directivo llega con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, industria de Oil & Gas y finanzas. Fue Managing Partner de GVC Capital, holding de inversión con participación en empresas de construcción, energía, sector automotor y retail. En esa organización estructuró y negoció operaciones de fusiones y adquisiciones y acuerdos de inversión, además de desarrollar modelos de valoración para este tipo de transacciones.

Gutiérrez también lideró la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas de CEDEM, desde donde asesoró a compañías de hidrocarburos y sus accionistas en procesos de adquisición y valoración. Su trayectoria incluye cargos directivos en la Contraloría General de la República, relacionados con la coordinación del control a los recursos del Gobierno Nacional. También trabajó en ProColombia y acompañó a compañías e inversionistas internacionales, así como a fondos de capital privado, en sus procesos de entrada al país. El ejecutivo ha integrado juntas directivas de empresas de diferentes sectores y participado en procesos de planeación estratégica e inversiones. Además, es columnista de La República y otros medios nacionales, donde aborda temas de política energética, desarrollo regional y asuntos económicos.

Camilo Rojas

Rojas llegará como vicepresidente Administrativo y de Servicios. Es abogado y cuenta con más de 20 años de experiencia en alta dirección del sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional. Rojas se desempeñó como ministro de Justicia y del Derecho encargado y como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho. En esas funciones lideró la política estatal contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la extinción de dominio. Durante su gestión también se aprobó el primer Plan Nacional de Política Criminal, en 2021. Como secretario general del Ministerio de Justicia y del Derecho, estuvo al frente de los planes de contratación, adquisiciones y obras públicas de la entidad, además de la gestión del talento humano. Le puede gustar: Ecopetrol denuncia en la Fiscalía posibles irregularidades en contrato de la Regasificadora del Pacífico También dirigió el proyecto de digitalización de la justicia financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo los estándares de adquisiciones y rendición de cuentas de la banca multilateral. Su trayectoria incluye la dirección encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), su paso por la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su labor como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo Nacional Electoral y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Además, ha dirigido la firma Rojas Fiallo Consultores y Abogados Asociados. En Ecopetrol tendrá a su cargo los procesos de contratación y abastecimiento de la compañía, con el objetivo de aplicar estándares de rigor, transparencia, probidad e integridad. Rojas es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tiene una Maestría en Derecho de esa institución y otra en Ciencias Penales de la Universidad de Salamanca, en España. También es especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma y en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. ¿Qué busca Ecopetrol con los nuevos nombramientos? Con la llegada de Jiménez, Gutiérrez y Rojas, Ecopetrol busca renovar su equipo directivo y fortalecer capacidades para la nueva etapa de la compañía. La empresa señaló que estos cambios hacen parte de su proceso de transformación y tienen como propósito consolidar nuevas capacidades estratégicas y generar valor creciente y sostenible para sus grupos de interés. Consulte: José Camilo Manzur renunció a Asocodis tras 20 años y llega a la Junta Directiva de Ecopetrol Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y repuestas