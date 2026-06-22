Los nombres que suenan por estar al frente del Ministerio de Hacienda de Abelardo de la Espriella

Ganar la Presidencia fue solo el primer paso, ahora Abelardo de La Espriella enfrenta el reto de armar, en tiempo récord, un equipo de gobierno capaz de garantizar gobernabilidad en un país que llega dividido tras unos resultados electorales disputados.
De la Espriella se impuso este domingo con una votación cercana a los 13 millones de sufragios, según el preconteo oficial. Con el 99,9% de las mesas informadas, el candidato de extrema derecha obtuvo el 49,7% de los votos, frente al 48,7% del aspirante de izquierda Iván Cepeda, quien pidió esperar los resultados del escrutinio oficial.
Así las cosas, a diferencia de otros candidatos, de La Espriella no dejó pistas claras durante la campaña sobre quiénes lo acompañarían en sus primeros días al mando. Eso obliga a que las próximas semanas sean decisivas, ya que el país conocerá el gabinete que tomará posesión a partir del 7 de agosto, y por ahora no existe una lista consolidada.
Lo que sí empieza a perfilarse es un mapa de nombres heterogéneo, que mezcla figuras políticas, perfiles técnicos, excongresistas, abogados cercanos a la campaña y dirigentes que suenan para sectores como seguridad, justicia y relacionamiento político.
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