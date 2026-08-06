Video | En torneo internacional, Jhon Jader Durán anota su primer gol oficial con Benfica, véalo aquí

Por la tercera ronda de las fases previas para clasificar a la etapa de liga de la Europa League, Benfica recibió este jueves 6 de agosto al Hearts de Escocia, el club que sorprendió en el fútbol británico la temporada pasada y casi le arrebata el título local al Celtic. Jhon Jader Durán y Richard Ríos iniciarían en el banco de suplentes, ya que el titular en la posición de centrodelantero es el griego Vangelis Pavlidis y en el medio jugó Enzo Barrenechea.

El juego nunca fue un dolor de cabeza para los dirigidos por Marco Silva. Al término de los primeros 45 minutos, los lisboetas ya lo ganaban 3-0 con goles de Rafa Silva (3’), Tomás Araújo (23’) y Pavlidis (42’). Al minuto 54, Gianluca Prestianni (el mismo de la polémica con Vinicius Jr.) anotó el cuarto gol y encendía la fiesta en la capital portuguesa.

Con este escenario de alegría ingresó al campo Jhon Durán al minuto 65 junto a Richard Ríos. Con los dos colombianos en cancha, el Benfica se divertía con la pelota en su posición a pesar del descuento de Tom Renaud al 72’. A falta de 3 minutos para el final, al 87’, Durán pisó el área y, a pase de Schjelderup, conectó un zurdazo cruzado para anotar el quinto tanto del Benfica y traer aún más tranquilidad. Fue su primer gol oficial con las águilas. El sexto fue obra del noruego.

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