7 de agosto en la Feria de las Flores: desfile de Autos Clásicos y Antiguos, concierto de Fruko y festival de música parrandera

Medellín está preparada para vivir uno de sus días más intensos de fiesta, color y tradición. Este viernes 7 de agosto será una de las jornadas más importantes de la Feria de las Flores 2026, con decenas de actividades para todos los públicos.
Conciertos gratuitos, planes familiares, recorridos rurales, homenajes musicales y desfiles tradicionales son solo algunos de los eventos que hacen parte de esta selección de los mejores planes para el inicio de la recta final de la feria de los antioqueños.
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