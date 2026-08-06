7 de agosto en la Feria de las Flores: desfile de Autos Clásicos y Antiguos, concierto de Fruko y festival de música parrandera

Medellín está preparada para vivir uno de sus días más intensos de fiesta, color y tradición. Este viernes 7 de agosto será una de las jornadas más importantes de la Feria de las Flores 2026, con decenas de actividades para todos los públicos. Conciertos gratuitos, planes familiares, recorridos rurales, homenajes musicales y desfiles tradicionales son solo algunos de los eventos que hacen parte de esta selección de los mejores planes para el inicio de la recta final de la feria de los antioqueños. Lea: Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026

1. Así será el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2026

Este viernes se realizará uno de los eventos más esperados cada año en la Feria de las Flores. En esta ocasión serán 395 vehículos antiguos, 70 motos y 100 carros publicitarios los que circularán por la ciudad a partir de las 10:30 de la mañana. El Desfile de Autos Clásicos recorrerá 18,7 kilómetros por las calles de Medellín y, para garantizar el desarrollo normal del evento, habrá cierres viales en la ciudad entre las 9:45 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

El recorrido arrancará desde la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con salida por la carrera 70 con la circular 1. Allí tomará la Avenida Bolivariana hasta el Parque de Belén, y luego descenderá por la calle 30 hasta la Avenida Guayabal. Despues el Desfile de Autos Clásicos tomará la Avenida Guayabal hasta la calle 4 sur, donde conectará con la Avenida Regional y de allí hasta la calle San Juan, para enrutarse por la Avenida Las Vegas hasta su destino final, en la Universidad Eafit.

2. Siguen los tablados gratuitos en Castilla, Villa Hermosa y San Cristóbal

En la Feria de Ganado, en Castilla, desde las 05:00 de la tarde se presentarán Camilo Vásquez, Afrosound, Grupo Caneo, Felipe Peláez y Arelys Henao. Mientras tanto, en Villa Hermosa, los artistas del programa Parceros, Arnold Moreno, Juan Cano y Embrujo Vallenato ofrecerán concierto gratuito. Por su parte, Gildardo Montoya Jr., Hanna Rivas, John Chiquillo y Fruko estarán en la Cancha sintética de la Unidad Deportiva del corregimiento de San Cristóbal.

3. Disfrute los eventos de Feria de Flores en los Parques Comfama

En el Parque Comfama Arví, la programación especial va hasta el 7 de agosto, con el Festival de la Trova, la elaboración de una silleta a gran escala y una noche de viejoteca con el grupo musical Aracaona este viernes. Para el traslado a este parque, los afiliados a Comfama en categorías A y B (es decir, quienes ganan hasta 4 salarios mínimos) podrán hacer uso de la Línea L del Metrocable con una tarifa especial de $3.500 por trayecto. Luego, al llegar al tramo final, los buses de Comfama estarán dispuestos para trasladar sin costo extra a los afiliados. Se trata de una estrategia pensada para que más personas puedan disfrutar de este espacio natural. Por su parte, el Parque Comfama Rionegro tendrá agenda entre el 7 y el 9 de agosto, con desfile de arrieros, Festival de Sancochos, conciertos de Tutucán Band, Los Relicarios, La Candelosa del Caribe y Contradanza, además del desfile de las flores, que será el domingo 9 de agosto.

4. Vaya al Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel

En Guayabal, justo al lado del Aeropuerto Olaya Herrera, se llevará a cabo el Parque Cultural Nocturno, el cual este viernes tendrá como temática principal “Noche tropical”. Desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche se presentarán artistas nacionales e internacionales. Orquesta los Cumbia Stars, Orquesta Son Havana -homenaje Willy Colón, Luis Felipe González y el Grupo Bananas serán los encargados de poner a bailar y cantar a todos los asistentes.

5. Suba a Santa Elena para conocer el trabajo de los silleteros

Una de las opciones es visitar la finca silletera El Chagualo, ubicada en Santa Elena, que abrió sus puertas al público durante la Feria de las Flores con la experiencia La Cultura y la Magia de las Flores y Plantas. Entérese: La botella de Aguardiente Antioqueño se pone la pinta para Feria de Flores: así se verá Allí, los visitantes pueden conocer de cerca el trabajo de las familias silleteras, recorrer los cultivos y descubrir el proceso de siembra y cuidado de las flores que cada año protagonizan el tradicional Desfile de Silleteros. La experiencia estará disponible hasta el 16 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Quienes deseen obtener más información o realizar reservas pueden comunicarse al 604 574 2499 o escribir a los correos elchagualosilletero1@outlook.es y gabisotorios@gmail.com. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: