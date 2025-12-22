Lo que se sabe del misterioso inversionista que le compró $23 billones de deuda al Gobierno Petro

En una movida que dejó enrarecido el ambiente en el mercado financiero y a la que la Contraloría ya le puso la lupa, el Ministerio de Hacienda concretó una venta masiva de Títulos de Tesorería (TES) por un valor de $23 billones. La operación no se realizó a través de las habituales subastas competitivas donde participan múltiples bancos y fondos, sino que se entregó de forma directa a un único proponente anónimo.
Pero, ¿qué son exactamente los TES? En términos sencillos, son los “pagarés” del Estado; certificados de deuda que el Gobierno emite para obtener dinero inmediato a cambio de devolverlo en el futuro con intereses. Entre otras cosas, sirven para cubrir el hueco cuando los impuestos no alcanzan para pagar los gastos de la Nación.
La urgencia es máxima: la caja del país tocó fondo, cayendo a $1,4 billones (dato al 5 de diciembre), el nivel más bajo en la historia reciente. Para salvar este bache, el Gobierno aceptó una tasa promedio del 13,15% para los TES en cuestión, una de las más onerosas de la última década, con vencimientos que se extienden hasta el año 2040.