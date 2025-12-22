Lo que se sabe del misterioso inversionista que le compró $23 billones de deuda al Gobierno Petro

En una movida que dejó enrarecido el ambiente en el mercado financiero y a la que la Contraloría ya le puso la lupa, el Ministerio de Hacienda concretó una venta masiva de Títulos de Tesorería (TES) por un valor de $23 billones. La operación no se realizó a través de las habituales subastas competitivas donde participan múltiples bancos y fondos, sino que se entregó de forma directa a un único proponente anónimo. Podría interesarle: Gobierno Petro se endeudó por $23 billones en polémica emisión de bonos TES; deberá pagar intereses del 13,15% Pero, ¿qué son exactamente los TES? En términos sencillos, son los “pagarés” del Estado; certificados de deuda que el Gobierno emite para obtener dinero inmediato a cambio de devolverlo en el futuro con intereses. Entre otras cosas, sirven para cubrir el hueco cuando los impuestos no alcanzan para pagar los gastos de la Nación. La urgencia es máxima: la caja del país tocó fondo, cayendo a $1,4 billones (dato al 5 de diciembre), el nivel más bajo en la historia reciente. Para salvar este bache, el Gobierno aceptó una tasa promedio del 13,15% para los TES en cuestión, una de las más onerosas de la última década, con vencimientos que se extienden hasta el año 2040.

A pesar del hermetismo, en los pasillos de la Bolsa de Valores y entre los grandes bonistas circulan nombres del misterioso inversionista. El rumor más fuerte señala el fondo Offshore del gigante estadounidense Pacific Investment Management Company (Pimco), que tiene sede en las Islas Caimán. Este tipo de vehículos financieros suelen enfocarse en mercados “especulativos”, una categoría en la que Colombia cayó tras perder el grado de inversión ante calificadoras como Fitch y S&P. Encuentre: Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar No obstante, otra tesis cobró relevancia en el debate político: la senadora Angélica Lozano sugirió que el comprador secreto podría ser el Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), fondo soberano de los Emiratos Árabes. “Son US$810 millones de ganancia instantánea, entregada a dedo”, denunció Lozano, cuestionando por qué se decidió premiar a un solo actor con intereses que superan con creces lo que el mercado regular le cobra a la Nación.

¿Qué dijo la Contraloría sobre la operación de TES de Colombia?

La magnitud y las condiciones de esta transacción no pasaron desapercibidas para los entes de control. La Contraloría General de la República requirió formalmente al Ministerio de Hacienda toda la información técnica y jurídica que sustente la venta de estos TES al inversionista externo. La entidad busca verificar si se cumplieron los principios de transparencia y si hubo un detrimento patrimonial al pactar tasas tan elevadas de forma privada. El Ministerio tiene apenas dos días hábiles para explicar por qué se saltó el mecanismo de mercado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas asegurando que este endeudamiento no es para financiar el gasto corriente de su administración. Según el jefe de Estado, el Gobierno “solo se endeuda para pagar la deuda de anteriores gobiernos”, argumentando que el incremento en el volumen de la deuda interna se debe exclusivamente al efecto de las altas tasas de interés del Banco de la República y no a una gestión fiscal irresponsable de su gabinete.

¿Por qué preocupa esta emisión de TES?

Sin embargo, expertos ven la situación con menos optimismo. Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, describió el evento como una entrada “épica” pero preocupante a una nueva etapa de financiamiento. Para Campos, emitir tal cantidad de dinero a un solo comprador extranjero y mediante colocación directa es “impactante”. El analista advierte que el problema de fondo es la desesperación: el Gobierno está buscando inversionistas a cualquier costo antes de que las tasas de interés escalen al 14% o 15% el próximo año, cuando habrá que renovar una montaña de deuda vieja. Lea más: Decreto de emergencia económica enciende alerta gremial por riesgos jurídicos y fiscales En la misma línea, Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, calificó la operación como “opaca en tasas, comisiones y condiciones”. A su juicio, el hecho de que se haya realizado por fuera del mercado y sin mecanismos competitivos vulnera directamente la neutralidad y la transparencia que siempre habían caracterizado al crédito público colombiano.

¿Cómo puede afectar esta emisión de TES al bolsillo ciudadano?

Diego Montañez, magíster en Economía de la Eafit, señaló que Colombia paga hoy una de las deudas más caras del mundo, superada solo por países con economías muy volátiles como Nigeria o Brasil. “Más déficit lleva a más deuda, lo que genera más riesgo y, por ende, tasas más altas”, explicó. Este fenómeno ya está golpeando al ciudadano común: de forma inusual, las tasas de los bonos públicos a 10 años han estado por encima de las tasas hipotecarias durante todo el año, empujándolas al alza y haciendo que para cualquier colombiano sea hoy mucho más caro pedir un crédito para vivienda.

Entre tanto, Mauricio Santamaría, socio de EConcept, no ocultó su disgusto ante lo que considera una muestra de “desastrosa situación fiscal”. Resaltó que el Gobierno tuvo que emitir deuda en diciembre, algo que “nunca pasa”, pues las emisiones suelen cerrarse en octubre para dar predictibilidad al mercado. “Se vendió a un solo comprador escogido a dedo... el Fondo Monetario nos prestaba al 6%, y este financiamiento nos salió al doble. Todos pagaremos ese sobrecosto a través de mayores impuestos”, advirtió.

¿Qué está pasando con las finanzas de Colombia?

De fondo hay una realidad financiera dramática. Las reservas de caja de la Nación están en niveles críticos, lo que algunos analistas interpretan como una incapacidad incluso para cubrir la nómina estatal, que ha crecido significativamente en el último año. Según investigaciones del Banco de Bogotá, la debilidad en el recaudo tributario, sumada a un gasto público que se acelera al cierre del año, dejó al Gobierno sin margen de maniobra. Mientras el Ministerio de Hacienda celebra la operación de TES como un "voto de confianza", expertos hablan de un trato preferencial otorgado "por la puerta de atrás". En los próximos días, la Contraloría dará su veredicto sobre si se trata de un salvavidas, o un error que pone en más aprietos las finanzas del país. Siga leyendo: Contraloría cuestiona emergencia económica: alerta desequilibrio fiscal y exige recorte del gasto