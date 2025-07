¿Tarifas de energía bajarán en Colombia? Esto propone el proyecto de ley del Gobierno

Esta medida no superará los 15 años y aplicará a todos los comercializadores del mercado de energía eléctrica que atienden usuarios residenciales y no residenciales regulados.

Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco y también del Consejo Gremial Nacional, el Gobierno se equivoca al plantear esta iniciativa y advirtió que “malas decisiones resultan en más costos para los más pobres”.

El líder gremial solicitó al Gobierno que tenga en cuenta experiencias pasadas en las que se ha tratado de bajar tarifas a través de leyes, las cuales no han salido de la mejor manera.

Agregó que “cuando hemos hecho leyes para bajar tarifas han sido un fiasco y en los países donde se ha hecho no ha dado resultado. Aquí no podemos poner en riesgo la suficiencia financiera a las empresas si no queremos tener apagones. Y repito, Colombia está a puertas de tener esos apagones no porque queramos, sino porque también ha faltado ese liderazgo”.

En cuanto a soluciones, Sánchez planteó que el primer paso debe ser depurar el sistema y excluir a quienes no cumplen con los requisitos para recibir subsidios en los estratos 1, 2 y 3.

También hizo un llamado al Gobierno y al MinEnergía para que exista una voluntad real de trabajar en propuestas estructurales, pero que sean viables y aplicables.

Finalmente, advirtió sobre la importancia de no crear falsas expectativas con proyectos de ley que, en la práctica, según dijo, tienen pocas posibilidades de salir adelante.

El borrador del proyecto de Ley está abierto para comentarios en este enlace.