Cuatro años sin aumento del salario mínimo provocan marchas sindicalistas en Venezuela

Sindicalistas y trabajadores protagonizaron, este jueves 12 de marzo, protestas en varias ciudades de Venezuela al cumplirse cuatro años desde la última actualización del salario mínimo, permanece congelado desde marzo de 2022.

Las manifestaciones se desarrollaron en medio de un contexto político y económico complejo, marcado por recientes acuerdos petroleros y mineros entre el gobierno interino venezolano y Estados Unidos, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

El salario mínimo venezolano equivale actualmente a unos 30 centavos de dólar, una cifra que contrasta con el fuerte aumento del costo de vida en el país. Según estimaciones privadas, para cubrir la canasta básica de alimentos se requieren aproximadamente 700 dólares mensuales.

Le puede gustar: Inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025, la más alta del mundo

La situación salarial ocurre en medio de una inflación que alcanzó 475% en 2025, considerada la más alta del mundo.

Aunque los trabajadores reciben bonificaciones adicionales que oscilan entre 100 y 200 dólares, estos pagos no tienen incidencia en el cálculo de prestaciones sociales ni en las pensiones o jubilaciones, lo que limita su impacto en la seguridad económica de largo plazo de los empleados.

Esta brecha entre ingresos y costo de vida ha generado un creciente descontento entre trabajadores públicos y sindicatos, que exigen una revisión urgente de la política salarial.