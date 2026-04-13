Bloqueos en Santander cumplen cinco días y dejan pérdidas de hasta $120.000 millones

Los bloqueos en Santander persistían en la mañana de este lunes 13 de abril, especialmente en el municipio de Lebrija, una vía estratégica de acceso a Bucaramanga. En el transcurso de este paro también se ha bloqueado el acceso al aeropuerto Palonegro, lo que sigue afectando la movilidad regional. Aunque el domingo se firmaron acuerdos entre campesinos y la Gobernación para levantar las protestas, estos no se cumplieron en terreno. La razón principal fue una ruptura entre los voceros que participaron en la mesa de diálogo y las comunidades que mantienen los puntos de bloqueo. Le puede gustar: Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300% De acuerdo con información de Vanguardia, los manifestantes desconocieron compromisos como la habilitación de corredores humanitarios y la apertura parcial de vías, argumentando que las decisiones deben tomarse directamente en los lugares de protesta.

Impacto económico: pérdidas de hasta $120.000 millones diarios

El paro ya está pasando factura a la economía del departamento. Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, advirtió que “los bloqueos viales están generando pérdidas diarias de hasta $120.000 millones”. El impacto compromete sectores clave como el comercio, el transporte y los servicios. Además, el gremio reportó que “cerca de 60 vuelos han sido cancelados y más de 7.500 pasajeros se han visto afectados”, lo que también golpea al turismo y otras actividades económicas.

El sector avícola es uno de los más afectados por las restricciones en la movilidad. Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), explicó a Caracol Radio que “tenemos en este momento 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no están pudiendo llegar a los consumidores”. La situación también pone en riesgo la producción. Moreno detalló que “para alimentar los 47 millones de aves que tenemos en Santander, necesitamos 7 mil toneladas de alimento diarios, que no ha podido entrar desde el pasado viernes en algunas granjas (...) tenemos provisiones solo para 2 o 3 días”. Ante este panorama, Fenavi Santander solicitó la intervención del Gobierno Nacional, advirtiendo que podrían morir cerca de 40.000 aves si no se restablece el suministro.

Reclamos campesinos y ruptura del diálogo

El origen de las protestas está en el descontento campesino por el aumento en el avalúo catastral rural, que en algunos casos ha llegado hasta el 1.000%, lo que derivó en incrementos significativos del impuesto predial.

La industria avícola enfrenta represamiento de alimentos y riesgo de muerte de aves por restricciones en el transporte. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES.