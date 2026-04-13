Bloqueos en Santander cumplen cinco días y dejan pérdidas de hasta $120.000 millones

Los bloqueos en Santander persistían en la mañana de este lunes 13 de abril, especialmente en el municipio de Lebrija, una vía estratégica de acceso a Bucaramanga. En el transcurso de este paro también se ha bloqueado el acceso al aeropuerto Palonegro, lo que sigue afectando la movilidad regional.
Aunque el domingo se firmaron acuerdos entre campesinos y la Gobernación para levantar las protestas, estos no se cumplieron en terreno. La razón principal fue una ruptura entre los voceros que participaron en la mesa de diálogo y las comunidades que mantienen los puntos de bloqueo.
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De acuerdo con información de Vanguardia, los manifestantes desconocieron compromisos como la habilitación de corredores humanitarios y la apertura parcial de vías, argumentando que las decisiones deben tomarse directamente en los lugares de protesta.