Prosperidad Social sigue con pagos a Colombia Mayor; así se puede inscribir

Prosperidad Social abrió esta semana un proceso clave: encontrar e inscribir a 1,4 millones de adultos mayores en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.
La estrategia hace parte de la transición del programa Colombia Mayor a la renta básica solidaria de la reforma pensional, que arrancará en 2026.
Esto es complemento del séptimo ciclo, para agosto, de pagos del programa Colombia Mayor, dirigido a las personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. En este ciclo, 1.635.343 personas mayores están habilitadas para recibir el apoyo económico, ya sea por medio de transferencia bancaria o modalidad de giro.
Lea más: ¿Tiene subsidios sin reclamar? Así puede saber si tiene plata acumulada con solo su cédula y Sisbén
Actualmente, Colombia Mayor atiende a 1,7 millones de beneficiarios, de los cuales 1,2 millones reciben $80.000 mensuales.
Más de 500.000 adultos reciben $225.000 desde 2024, como parte de la transformación del programa.
Con el nuevo esquema, el Pilar Solidario entregará un subsidio mensual de $230.000 a 3,1 millones de personas mayores, buscando garantizar una vejez digna y justa.