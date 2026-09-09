Proponen eliminar el 4x1000 para traslados entre cuentas del mismo titular, sin importar el monto

Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca modificar las reglas del 4x1000 para permitir que las personas trasladen dinero entre cuentas y productos financieros de su propiedad sin pagar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), incluso si están en diferentes entidades y sin importar el monto. La iniciativa fue presentada por el representante Daniel Felipe Briceño Montes, del Centro Democrático, y plantea modificar el artículo 879 del Estatuto Tributario para que la exención se aplique cuando se compruebe que tanto la cuenta o producto de origen como el de destino pertenecen al mismo titular.

La propuesta no plantea eliminar el 4x1000 de las operaciones financieras en general, sino cambiar el tratamiento tributario de los movimientos en los que los recursos permanecen bajo propiedad del mismo titular. El proyecto señala que actualmente el gravamen puede afectar el traslado de dinero entre productos con diferentes condiciones de ahorro, rentabilidad o inversión.

¿Qué cuentas y productos estarían incluidos?

La iniciativa contempla diferentes productos financieros, entre ellos cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de ahorro programado, depósitos electrónicos, tarjetas prepago, depósitos ordinarios, carteras colectivas y otros productos de captación, ahorro o inversión. El cambio propuesto consiste en que el beneficio no esté determinado por el valor de la operación, sino por la titularidad de los productos involucrados. De esta manera, un usuario podría trasladar recursos entre productos que estén a su nombre en distintas entidades sin generar el GMF, siempre que se cumplan las condiciones previstas. Lea más: Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas

¿Cómo funciona actualmente el 4x1000?

El gravamen a los movimientos financieros tiene una tarifa general de 0,4 por ciento sobre las operaciones gravadas. El Estatuto Tributario contempla diferentes exenciones y, desde diciembre de 2024, existe una que permite determinados movimientos de un mismo titular hasta por 350 UVT mensuales, teniendo en cuenta el conjunto de sus cuentas en el sistema financiero. Para 2026, la exposición de motivos del proyecto calcula ese límite en aproximadamente $18,3 millones mensuales. Cuando se supera ese valor, algunos traslados de recursos propios entre entidades pueden quedar sujetos al cobro del impuesto. La iniciativa busca modificar ese esquema para que, cuando pueda acreditarse que el dinero sale de un producto de una persona y llega a otro producto de esa misma persona, la exención no dependa de un tope mensual. De acuerdo con la información incluida en el proyecto, el 4x1000 representó un recaudo de $16,2 billones durante 2025.

La propuesta no incluye pagos a terceros

El alcance de la eventual exención estaría limitado a movimientos entre productos del mismo titular. Por esa razón, no aplicaría cuando los recursos sean transferidos a una persona diferente. La medida tampoco cobijaría los retiros en efectivo, los giros de cheques ni la disposición de recursos destinados al consumo. En estas operaciones continuarían vigentes las reglas generales del GMF y las demás exenciones establecidas en el Estatuto Tributario. El proyecto establece así una diferencia entre mover recursos dentro del patrimonio de una misma persona y utilizar el sistema financiero para realizar pagos o transferencias a terceros.

Bancos tendrían que comprobar la titularidad

Para evitar que transferencias a terceros sean presentadas como movimientos entre cuentas propias, las entidades financieras tendrían que verificar que los productos de origen y destino pertenezcan al mismo y único titular. La iniciativa plantea que esta comprobación se realice mediante mecanismos tecnológicos e interoperables antes de aplicar la eventual exención. También contempla herramientas para que los usuarios puedan marcar y desmarcar las cuentas beneficiarias de acuerdo con las condiciones que se establezcan. En caso de que el proyecto sea aprobado y posteriormente promulgado como ley, la DIAN y la Superintendencia Financiera tendrían seis meses para definir mecanismos de control, cruce de información y reporte. El objetivo de estas medidas sería identificar operaciones que pretendan utilizar la exención para encubrir transferencias o pagos a terceros.

¿Qué sanciones contempla el proyecto?

La propuesta también establece consecuencias para las entidades financieras que incumplan las obligaciones relacionadas con el eventual beneficio tributario. La Superintendencia Financiera podría imponer multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros casos, cuando una entidad cobre el GMF en operaciones que deberían estar exentas o cuando no implemente los mecanismos digitales previstos para que los usuarios puedan marcar y desmarcar las cuentas beneficiarias. Según el proyecto, estos procedimientos deberían ser gratuitos, permanentes y ágiles, además de poder realizarse sin necesidad de acudir presencialmente a la entidad financiera.

Por ahora, ninguna de estas modificaciones está vigente. La propuesta debe surtir el trámite legislativo correspondiente en el Congreso y su contenido puede cambiar durante la discusión. Si el proyecto se convierte en ley, la iniciativa establece que comenzaría a regir desde su promulgación y que el Gobierno tendría seis meses para reglamentar sus disposiciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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