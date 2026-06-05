Producción de café creció 29% en mayo, pero en el año enfrenta desplome del 14%

La producción de café en Colombia mostró señales de recuperación durante mayo de 2026. Según informó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el país produjo 1,06 millones de sacos de café, frente a los 819.000 sacos registrados en el mismo mes de 2025.
El resultado representa un crecimiento de 29,4% y confirma una mayor dinámica de la cosecha, tal como había anticipado el gremio cafetero en su informe anterior.
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Sin embargo, Bahamón sostuvo que el comportamiento de la producción sigue marcado por los efectos del clima. “La producción cafetera de mayo confirma lo que habíamos anticipado en nuestro informe anterior: la cosecha comenzó a ganar dinamismo”, señaló Germán Bahamón.