Los primeros 100 días de Trump fueron los peores para el Dow y S&P 500 desde Richard Nixon

Donald Trump cumplió 100 días en el poder y sus políticas comerciales, migratorias, fiscales y políticas no han sentado bien a los mercados. Los principales índices bursátiles estadounidenses han tenido largas jornadas de volatilidad: The Wall Street Jornal ha calificado los más de tres meses de la gestión de Trump como los peores desde la década de 1970 para el Dow y el S&P 500. Desde la presidencia de Richard Nixon no se veía una volatilidad bursátil tan marcada.

El Dow Jones ha caído cerca de 6,8% desde la toma de posesión el 20 de enero de este año. Se trata del peor desempeño del índice desde 1973, año en el que Nixon ocupó por segunda vez la Casa Blanca. El S&P 500 cayó 7,3% en poco más de tres meses desde que Trump asumió el mandato.

En cuanto al Nasdaq Composite tuvo una contracción de 11% en rendimientos, el peor desempeño desde el primer mandato de George W. Bush en 2011. Asimismo, el Russel 2000 tuvo una de las peores caídas, con 13,2%.

Reuters sostiene que los inversores globales están retirando el dinero del mercado bursátil estadounidense “a un ritmo casi sin precedentes”. La volatilidad se ha disparado a raíz del poco margen de maniobra que tienen los inversionistas ante las decisiones volubles del presidente Trump.

El Índice de Volatilidad Cboe, llamado también como el “indicador del miedo” de Wall Street superó 50 puntos, su nivel más alto desde la pandemia, lo que indica la profunda incertidumbre de los inversionistas. Ha retrocedido hasta 25 puntos durante los primeros 100 días del mandato de Trump.

“Una de las mayores sorpresas para los mercados desde que Trump asumió el cargo ha sido el rápido desvanecimiento de la narrativa del ‘excepcionalismo estadounidense’. Durante años, las acciones estadounidenses habían sido imprescindibles para los gestores de cartera de todo el mundo, atraídos por las elevadas valoraciones de Wall Street y el exitoso desempeño de las grandes tecnológicas. Una vez que el auge de la IA comenzó a cobrar impulso hace un par de años, en realidad solo había un mercado en la ciudad: EE. UU.”, asegura Reuters.