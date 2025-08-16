Colombia tiene la nueva reina del tenis juvenil panamericano, ¿de quién se trata?

Aunque el rayo del sol era fuerte, se quitó la gorra roja, levantó las manos y miró al cielo, como agradeciendo ayuda divina, después de un esfuerzo descomunal. La tenista colombiana Valentina Mediorreal, de 18 años, se quedó con la medalla de oro de su disciplina en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, Paraguay.
La bogotana, habitual en la Selección Colombia que disputa la Billie Jean King Cup –la “Davis femenina”–, mostró su dominio del polvo de ladrillo, superficie predominante en nuestro país, y venció en dos sets a la argentina Sol Larraya.