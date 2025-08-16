Autogol insólito, regreso goleador de Marlos y lesión dolorosa en el empate entre Nacional y Fortaleza

La noche en el Atanasio Girardot tuvo un aire extraño. Atlético Nacional igualó 2-2 con Fortaleza, un marcador que a simple vista puede parecer amargo para un equipo que jugaba de local. Sin embargo, el resultado es apenas la superficie de una historia con varios matices, llena de aprendizajes, emociones y hasta preocupaciones para lo que viene.

Javier Gandolfi, consciente de la inmediatez del reto internacional contra Sao Paulo, decidió reservar a gran parte de sus titulares. Sobre el césped saltó un equipo alternativo, con jóvenes y jugadores en busca de minutos. Entre ellos, un novel Luis Landázuri, que sumó experiencia valiosa en un escenario de máxima exigencia.

El arranque fue favorable para Nacional, aunque de manera insólita. Balanta, en un intento de devolución inocente al portero, terminó convirtiendo un autogol que abrió el marcador y dejó atónitos a sus compañeros. Esa ventaja inicial no duró mucho: Fortaleza reaccionó con carácter y se marchó al descanso arriba en el marcador gracias a dos nombres que tejieron la remontada. Primero, Emilio Aristizábal —un hijo de la casa verdolaga que hoy viste la camiseta de los bogotanos en calidad de préstamo— silenció el estadio con el empate, pero no celebró por respeto. Luego, Yesid Díaz rubricó el 1-2 con el que se fueron al descanso.

La segunda mitad fue otra historia. Gandolfi, que había guardado sus cartas más fuertes, mandó al campo a Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. Con ellos, el partido tomó otro rumbo: Nacional ganó peso ofensivo, la posesión se inclinó y el Atanasio volvió a creer. La justicia del esfuerzo llegó con Marlos Moreno, que en su regreso al verde anotó su primer gol, un grito tan simbólico como necesario para él y para la tribuna.

Lejos de silbar, los hinchas aplaudieron. Reconocieron el empuje, la valentía de un equipo mixto que no se resignó y que supo recomponerse para evitar la derrota. Esos aplausos se convirtieron en un impulso de fe: el mensaje de que este martes, desde las 7:30 p. m., en el Morumbí, Nacional tendrá el respaldo de su gente para buscar la hazaña frente a Sao Paulo.

No todo fue alegría. La noche dejó un lunar doloroso: la lesión muscular de César Haydar. El central, que llegó como refuerzo y que había asumido el rol de reemplazo natural de William Tesillo, salió en camilla y encendió las alarmas del cuerpo técnico. Su baja, sensible por contexto y presente, podría pesar en los duelos venideros.

En la tabla, el verde se mantiene segundo con 12 puntos, a dos del líder Junior, mientras Fortaleza sigue demostrando su crecimiento y se ubica cuarto con 11 unidades. El empate, más que dos puntos perdidos, deja sensaciones de que Nacional, con su nómina estelar, tiene con qué soñar en Brasil.

