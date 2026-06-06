¿En qué invertir la prima de mitad de año? Claves para que el Mundial y los puentes de junio no se la lleven

La llegada de la prima de mitad de año representa uno de los momentos más esperados para millones de trabajadores colombianos. De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, esta prestación social corresponde a un mes de salario por cada año laborado y se paga en dos cuotas: una en junio y otra dentro de los primeros 20 días de diciembre. En términos prácticos, esta equivale a 15 días de salario por cada semestre trabajado o al tiempo proporcional laborado. Más allá de ser un ingreso extra, especialistas en finanzas personales coinciden en que puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la salud financiera. Según expertos en finanzas personales de Bravo, una adecuada utilización de este recurso puede marcar la diferencia entre continuar arrastrando deudas o empezar a construir una mayor estabilidad económica.

“La prima de junio no es solo una obligación legal, es una oportunidad clave para que los trabajadores fortalezcan su bienestar financiero. Bien utilizada, puede marcar la diferencia entre seguir arrastrando deudas o empezar a recuperar la tranquilidad. Es un respiro que permite organizar las finanzas, avanzar en metas personales y construir una mayor estabilidad económica”, señalaron los expertos.

Lo que no se debe hacer con la prima

Los asesores en finanzas personales advierten que la combinación de vacaciones de mitad de año, puentes festivos, promociones comerciales y eventos deportivos suele aumentar la tentación de gastar impulsivamente. Por ello recomiendan evitar que la prima se destine a financiar lujos innecesarios, compras tecnológicas por impulso, viajes costosos o gastos de entretenimiento que no correspondan a la realidad financiera de cada hogar. Cambiar de televisor, adquirir dispositivos electrónicos sin necesidad o financiar vacaciones con la prima mientras se mantienen deudas elevadas son algunas de las decisiones que podrían afectar la estabilidad económica futura. El equipo de economistas de DAVIbank recuerda que este año el mundial coincide con el pago de la prima y un calendario de festivos que pueden magnificar el impacto del gasto en entretenimiento en la actividad económica de junio y julio.

Plata que se despilfarra

La importancia de administrar correctamente este dinero cobra relevancia en medio del actual panorama económico, donde la inflación y las tasas de interés continúan presionando los presupuestos familiares. Un sondeo realizado por Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera entre 600 de sus clientes que reciben prima reveló que el 42% admite desperdiciar este ingreso adicional, lo que equivale a más de cuatro de cada diez personas consultadas. Para Luis Benítez, experto en finanzas personales y director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, la prima debe verse como una herramienta estratégica y no como un dinero destinado exclusivamente al consumo. “En un contexto económico donde la inflación y las tasas de interés siguen exigiendo un manejo prudente del dinero, este ingreso extra se convierte en una herramienta crucial para la salud financiera del hogar”, afirmó. El especialista agregó que el mayor error consiste en dejar que estos recursos se diluyan en gastos cotidianos sin planeación previa. En este punto, los expertos coinciden en que el primer paso debe ser revisar la situación financiera personal. La recomendación es elaborar una lista detallada de todas las obligaciones pendientes, ordenándolas de menor a mayor valor, para identificar cuáles pueden cancelarse o reducirse con la prima. Especial atención merecen las deudas de alto costo, como tarjetas de crédito y créditos de consumo. Destinar una parte importante de la prima a disminuir estos compromisos permite reducir intereses, liberar flujo de caja y mejorar la capacidad financiera para los meses siguientes. “Si hay deudas, el lujo es la tranquilidad de pagarlas”, enfatizó Benítez. Lea más: Así puede calcular cuánto le llegará de prima de fin de año según su salario

¿En qué invertir la prima?

Para quienes tienen sus obligaciones bajo control, la prima puede convertirse en un mecanismo de crecimiento patrimonial. Los expertos sugieren destinar una porción de este dinero a inversiones o proyectos que generen rentabilidad en el mediano y largo plazo. Entre las alternativas recomendadas están los Certificados de Depósito a Término (CDT), una opción de renta fija que permite proteger los recursos frente a la inflación y obtener rendimientos seguros durante períodos de seis a doce meses. Esta opción resulta muy útil para quienes tienen previsto realizar un proyecto o afrontar un gasto importante hacia finales de año.

El fondo de emergencia

Los especialistas consideran que quienes no cuentan con un ahorro equivalente a por lo menos tres meses de gastos básicos deberían priorizar este objetivo antes de destinar recursos a consumos no esenciales. Contar con un colchón financiero permite enfrentar situaciones inesperadas, como gastos médicos, reparaciones del hogar o incluso la pérdida del empleo, sin necesidad de acudir a créditos costosos. Para este propósito, los expertos recomiendan utilizar cuentas de ahorro de alta rentabilidad o fondos de inversión colectiva de bajo riesgo. La prima no tiene que destinarse exclusivamente al pago de obligaciones financieras. Los especialistas consideran acertado reservar una parte para metas personales, viajes, actividades recreativas o compras planeadas, siempre que exista una estrategia previa. La clave está en definir un presupuesto que permita mantener el equilibrio entre ahorro, inversión y disfrute responsable, evitando que los llamados “gusticos” absorban la mayor parte de los recursos.

Gastos hormiga

Mientras las recomendaciones apuntan a ahorrar y ordenar las finanzas personales, la realidad es que muchas personas prefieren dar prioridad a pequeños gustos personales que, en forma de gastos hormiga, son un factor de desequilibrio en las finanzas personales y familiares. Desembolsos en antojos, suscripciones a plataformas de entretenimiento, salidas improvisadas, transporte particular y pedidos de comida a domicilio terminan acumulándose y “descuadrando” las cuentas. Y es que un análisis cualitativo, realizado en Colombia por Ipsos, mostró que los gastos hormiga, más que un error financiero, son un factor de felicidad. El ejercicio encontró que solo un 25% de las personas habla de eliminar los gastos hormiga, mientras que un 65% habla de disminuirlos. Así pues, para la mayoría, la clave no está en dejarlos de hacer, sino en transformarlos en decisiones conscientes que permitan mantener el orden sin sacrificar el disfrute, convirtiéndolos en auténticos territorios de felicidad. Más allá de pensar todo el tiempo en el ahorro, según las conversaciones en la plataforma, lo que se encontró fue la idea de que estos gastos simplemente equivalen a buenos momentos. Lo interesante de los hallazgos es que la conciencia del ahorro sigue existiendo y las personas saben perfectamente que estos gastos suman, sin embargo, esa conciencia no necesariamente se traduce en una acción radical porque, definitivamente, la mayoría no está pensando en eliminar estos egresos por completo. Conozca también: ¿Quiénes son los trabajadores que no reciben prima? Esto dice la ley

El Día del Padre suma en los gastos

El gremio de los comerciantes, Fenalco, destacó que se moviera el calendario comercial y que el Día del Padre se celebre el próximo 14 de junio. La iniciativa busca que las familias puedan disfrutar con mayor anticipación esta celebración, en medio de un mes de junio marcado por el ambiente futbolero y la coincidencia con una jornada electoral el 21 de junio, que era la fecha inicial. Las cifras del Día del Padre del año anterior evidencian la importancia creciente de esta celebración para el comercio colombiano. Durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se contabilizaron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, lo que representó un crecimiento del 6,38% frente a 2024, con una facturación total que superó los $641.000 millones. El sábado se consolidó como el día pico, concentrando más de $370.000 millones en ventas, mientras que la franja entre las 12:00 m. y 3:00 p. m. fue la más activa del fin de semana, confirmando el almuerzo familiar como el principal ritual de consumo de la fecha. El Día del Padre del 2025 incluso superó en facturación al Día de la Madre del mismo año, que alcanzó los $617.000 millones. Sin embargo, ambos eventos muestran dinámicas distintas. El Día del Padre tuvo un fuerte componente presencial, con cerca del 80% de la facturación en puntos físicos, mientras que el Día de la Madre impulsó más el comercio electrónico, con un aumento del 31% en ventas digitales. Los sectores con mayor número de transacciones fueron vestuario, supermercados y restaurantes, en ese orden. Las ciudades con mayor participación en la facturación fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que concentraron más del 43% del total nacional. En estas ciudades, Medellín, Cali y Cartagena reportaron tickets promedio superiores a los $166.000, por encima del promedio nacional de $135.000. A nivel regional, se destacó el caso de Cúcuta, donde las ventas crecieron un 16% frente a un fin de semana habitual, mientras que los centros comerciales registraron incrementos de tráfico entre el 20% y el 30%.

El comercio se activa y entra en modo Mundial de fútbol

Fenalco sostuvo que el Mundial se vuelve un motor para la industria de alimentos y bebidas, para el comercio y restaurantes y bares que los expenden, ropa, calzado y suvenires alusivos, así como para la venta de aparatos de video y de sonido, apuestas deportivas, y suscripciones de televisión por cable. En el caso colombiano, la celebración del Mundial coincide con dos hechos: la celebración del Día del Padre y la participación de la Selección Nacional en el evento. Así mismo, la final de fútbol profesional se efectuará mañana, lo que estimularía los consumos de bebidas y pasabocas entre los aficionados. En el país, las ventas del sector de papelerías se disparan estacionalmente por la venta de las láminas del álbum Panini. Un estudio recién divulgado por Nielsen México identifica una “canasta deportiva” integrada por botanas (snacks, pasabocas), refrescos en particular gaseosas, cerveza, licores, carnes frías, quesos, tortillas y pan que concentra la mayor parte del presupuesto destinado al consumo familiar durante eventos deportivos. Además, el análisis proyecta que este gasto observa incrementos promedio de un 6% cada vez que se celebra una justa mundialista, confirmando el impacto económico que el fútbol tiene sobre el consumo cotidiano en países como México. La evidencia sugiere que en nuestro país estos incrementos son similares e inclusive un poco más altos, alcanzando un 10%. Fenalco anota que estudios sobre el comportamiento del consumidor muestran que casi todas las decisiones de compra se originan en procesos subconscientes y están fuertemente influenciadas por factores emocionales, más que por una evaluación racional consciente de las personas. La “alegría” es un decisivo detonante de su gasto, por encima de factores como la conveniencia, lo que sugiere una fuerte influencia de los impulsos emocionales en las decisiones de compra. El consumo recreativo será la norma en este junio.

Una obligación que deben asumir las empresas del país