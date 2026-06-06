¿En qué invertir la prima de mitad de año? Claves para que el Mundial y los puentes de junio no se la lleven

La llegada de la prima de mitad de año representa uno de los momentos más esperados para millones de trabajadores colombianos. De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, esta prestación social corresponde a un mes de salario por cada año laborado y se paga en dos cuotas: una en junio y otra dentro de los primeros 20 días de diciembre.
En términos prácticos, esta equivale a 15 días de salario por cada semestre trabajado o al tiempo proporcional laborado. Más allá de ser un ingreso extra, especialistas en finanzas personales coinciden en que puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la salud financiera.
Según expertos en finanzas personales de Bravo, una adecuada utilización de este recurso puede marcar la diferencia entre continuar arrastrando deudas o empezar a construir una mayor estabilidad económica.