x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Clínica Cardio VID hizo un llamado urgente a los habitantes de Medellín para donar sangre: hay un “nivel crítico de reservas”

Según reveló la clínica, seis de cada diez de sus pacientes requieren de una transfusión de sangre.

  • La clínica invitó a las personas para que se acerquen a donar ante la escasez de sangre. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La clínica invitó a las personas para que se acerquen a donar ante la escasez de sangre. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
El Colombiano
10 de diciembre de 2025
bookmark

El banco de sangre de la Clínica Cardio VID en Medellín lanzó un llamado urgente a la ciudadanía ante el nivel crítico de reservas, especialmente en los grupos O+ y O-, una situación que ya compromete la atención oportuna de los pacientes que dependen de una transfusión.

La institución advirtió que la disponibilidad actual de donantes es insuficiente para cubrir la demanda diaria, en un centro asistencial donde seis de cada diez pacientes que ingresan a la Clínica Cardio VID podrían necesitar del componente sanguíneo.

La clínica explicó que la disminución en las donaciones ha presionado de manera directa la capacidad del banco de sangre para responder a los procedimientos de alta complejidad que allí se realizan.

Lea más: Así será el C5, el “pentágono” en el corazón de Medellín

En muchos casos, un solo paciente requiere el aporte de aproximadamente seis donantes para cubrir la totalidad de sus necesidades durante el tratamiento.

La sangre es requerida para pacientes con anemias, hemorragias, leucemias, pacientes trasplantados y mujeres postparto.

“Como institución que trabaja cada día por la vida y el bienestar de nuestros pacientes, hacemos un llamado respetuoso y urgente a la solidaridad de toda nuestra comunidad”, señaló la entidad al pedir que más personas se acerquen a donar.

Puede leer: Árbol de Navidad gigante, de 25 metros de alto, es uno de los principales atractivos en el alumbrado de Parques del Río

El proceso de donación es rápido, seguro y no toma más de 30 minutos, incluyendo el tiempo de reposo posterior. Las personas pueden donar tres o cuatro veces al año y según la clínica, con este procedimiento “se recompensa a nuestro organismo renovando las células sanguíneas”.

Cada aporte resulta determinante para sostener la atención adecuada de quienes se encuentran en tratamientos complejos o intervenciones que dependen del componente sanguíneo.

“Invitamos a acercarse al banco de sangre y realizar su donación. Cada aporte es vital y nos permite continuar garantizando la atención segura y oportuna de quienes dependen de una transfusión”, indicó la institución.

Cómo y cuándo donar en la Clínica Cardio VID

El banco de sangre de la Clínica Cardio VID recibe donantes de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., y los sábados entre las 8:00 a.m. y las 12:00 del mediodía.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a la sede principal, ubicada en la Calle 78 B # 75 – 21, en el sector Robledo de Medellín. Para obtener más información, la clínica habilitó las líneas 310 842 48 83 y 604 322 70 90.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Para ser donante de sangre se necesita:

Tener entre 18 y 65 años.

Estar sano en los últimos 15 días.

No haber visitado zonas de malaria los últimos 4 meses.

No haberse realizado perforaciones, acupuntura, ni tatuajes por 6 meses.

Tener una pareja sexual estable y confiable de más de 6 meses.

Tener estilos de vida saludable.

Después de la donación, la persona debe:

Hidratarse muy bien en los 3 días posteriores a la donación.

No realizar ejercicio físico el día después de la donación.

No fumar 4 horas después de la donación.

No ingerir bebidas alcohólicas 12 horas después de la donación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué grupos sanguíneos son más urgentes en la Clínica Cardio VID?
O+ y O- son los más críticos actualmente y se necesitan donaciones urgentes para cubrir transfusiones.
¿Cuánto tiempo dura la donación de sangre?
El proceso completo toma menos de 30 minutos, incluyendo el tiempo de reposo posterior.
¿Quiénes pueden donar sangre en Medellín?
Personas entre 18 y 65 años, sanas, sin tatuajes recientes, con pareja estable y hábitos saludables.

Temas recomendados

Salud
Red hospitalaria
Sistema de salud
Crisis
Noticias Medellín
Medellín hoy
Médicos
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida