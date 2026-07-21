Repartidores se endeudan con las apps para las que trabajan; la deuda creció 122%

Las aplicaciones de domicilios encontraron otra fuente de ingresos, más allá de cobrar comisión por cada pedido. Se trata de prestarle plata a la misma gente que reparte esos pedidos. Esto lo dio a conocer un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que puso cifras sobre un fenómeno que crece rápido y que en Colombia ya empieza a tomar forma con productos parecidos. Según el documento, elaborado dentro del Informe de Proveedores No Financieros de Crédito, la cantidad de repartidores endeudados con estas plataformas subió 122% durante 2025. El salto llega después de otro aumento, del 177%, registrado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. A cierre del año pasado, la deuda promedio de los repartidores que trabajan como monotributistas rondaba los 900.000 pesos argentinos por persona. Para los comercios que también piden plata prestada a las apps, el saldo llega a ser hasta siete veces más alto, en promedio, $6,3 millones. El mecanismo está pensado para gente que no tiene historial en un banco tradicional. Las líneas se destinan casi exclusivamente a comprar, mantener o reparar las motos y bicicletas que los repartidores usan cada día para hacer las entregas. PedidosYa, una de las firmas líderes del sector, otorgó 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares. La empresa empezó a prestarle a los comercios aliados en 2022 y extendió el beneficio a los repartidores en 2024. Las condiciones fijan un plazo de seis meses, con la cuota mensual topada en el 30% de los ingresos que el trabajador genera dentro de la app. Los trabajadores independientes representan el 54% de las personas con este tipo de crédito y concentran más del 62% del dinero prestado. El BCRA concluyó que “las plataformas terminaron financiando, sobre todo, a su propia base de repartidores”.

Tasas de interés hasta 700% anual

Los sindicatos no ven este esquema como una simple herramienta de inclusión financiera. Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), habló de un proceso de endeudamiento estructural que profundiza la precariedad laboral. “Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral para devolver los préstamos”, alertó. Según denunció, algunas tasas llegan al 700% anual, una cifra que combinada con la pérdida de poder adquisitivo obliga a los repartidores a trabajar entre 10 y 12 horas diarias solo para cubrir gastos fijos. “La situación es la de una dependencia muy grande hacia las empresas, estos préstamos deberían estar regulados por el Estado”, argumentó la dirigente sindical.

La reforma laboral en Colombia reconoció a los domiciliarios como trabajadores digitales independientes, lo que modifica cómo se pagan sus aportes a seguridad social.

¿Cuál es el rendimiento en la app?

Lo que distingue a estas plataformas de un banco tradicional es la información que manejan. Mientras una entidad financiera pide recibos de sueldo, patrimonio o antecedentes de pago, la app ya sabe cuánto tiempo estuvo conectado el repartidor, cuántos pedidos aceptó, cuánto dinero generó y cómo lo calificaron los usuarios. El BCRA llamó a ese historial “colateral digital”. El trabajador puede no tener bienes para dar en garantía ni antecedentes bancarios, pero la plataforma conoce su desempeño al detalle y con eso decide cuánto prestarle, a qué plazo y qué porcentaje de sus ingresos futuros se llevará cada cuota. El cobro, además, se hace solo. Cada vez que el repartidor completa un pedido, la empresa puede descontar parte de esa plata para pagar la deuda antes de que el dinero llegue a la cuenta del trabajador. Así, el crédito queda directamente atado a las horas trabajadas y al volumen de entregas. El perfil de quienes piden estos créditos también cambió. El 70% de la deuda está en manos de personas menores de 40 años, y la participación de los menores de 30 pasó del 21% en 2023 al 33% en 2025. Cada vez son más los jóvenes que recurren a este tipo de financiación. Puede leer: Bloqueos en la app de hasta 40 años desatan protestas de domiciliarios contra Rappi

El panorama de los repartidores en Colombia

En Colombia el esquema todavía no llega al nivel de endeudamiento que reporta Argentina, pero las plataformas ya construyeron una oferta de servicios financieros y de bienestar para sus repartidores, y avanzan en productos de crédito que se parecen bastante a los que preocupan a los sindicatos argentinos. Rappi, para este medio, detalla los beneficios disponibles para los repartidores independientes que usan la aplicación “Soy Rappi”. Entre ellos están los préstamos de libre inversión con tasas bajas, gestionados a través de una alianza con ÁBACO, y el alquiler o financiación de motos con marcas como Auteco, Bajaj y Motopack. La compañía también ofrece descuento en gasolina mediante una alianza con Keando, seguro contra accidentes durante la entrega y hasta 30 minutos después de finalizada, y un seguro médico que da acceso a imágenes diagnósticas y citas. A esto se suman los Pitstops, espacios donde los repartidores pueden usar el baño, parquear sus vehículos, esperar pedidos, cargar el celular, comer o descansar. Rappi mencionó además su bicitaller eléctrico móvil, que presta servicio gratuito a más de 9.000 repartidores que se movilizan en bicicleta en Bogotá, y talleres de conexión en los que ya participaron más de 16.000 repartidores a nivel nacional. La empresa insistió en que estos trabajadores no son empleados suyos y que tienen libertad para elegir cuándo, dónde y cuánto tiempo conectarse. Cabe recordar que la reforma laboral reciente reconoció a los domiciliarios como trabajadores digitales independientes, lo que modifica cómo se pagan sus aportes a seguridad social. Según Alianza In, el 40% del ingreso real del repartidor será la base de cotización. La plataforma asumirá el 100% del riesgo laboral, equivalente al 4,35% de aporte, mientras que en salud y pensión el reparto será de 60% para la app y 40% para el repartidor. “Es un avance importante hacia la formalización sin perder flexibilidad”, afirmó Matías Laks, general manager de Rappi Colombia.

Alianza In, el gremio que agrupa a empresas como Rappi, Uber, Didi y Cabify, calculó que más de 1,2 millones de cuentas de vehículos particulares trabajaron en Colombia en 2024 a través de plataformas de movilidad, junto con más de 185.000 cuentas de taxis y 21,5 millones de cuentas de usuarios que se movilizan con estos servicios. En el segmento específico de domicilios, el gremio reportó más de 645.000 cuentas de repartidores, 135.000 cuentas de comercios y 7,5 millones de cuentas de usuarios que hacen pedidos por estas apps.

Más de 1,2 millones de cuentas de vehículos particulares trabajaron en Colombia en 2024 a través de plataformas de movilidad, junto con más de 185.000 cuentas de taxis y 21,5 millones de cuentas de usuarios que se movilizan con estos servicios.

RappiPay entra al negocio de crédito para comercios aliados

Por otro lado, RappiPay, la compañía de financiamiento de Rappi y Davivienda, lanzó RappiPréstamos Aliados, una línea de crédito digital para los más de 35.000 comercios que operan dentro de la plataforma. El producto busca cerrar una brecha conocida: según el Banco de la República, solo cerca del 16% de las microempresas colombianas accede a crédito formal, y según Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera esa cifra baja al 14,8%. Los montos de RappiPréstamos Aliados van desde $1,8 millones hasta $61,3 millones, con plazos de hasta 24 meses y tasas desde 17,4% E.A. El pago se hace de forma automática, a partir de un porcentaje de las ventas que el comercio genera en Rappi, lo que ajusta la cuota al flujo de caja real del negocio. Más del 10% de los comercios que venden en Rappi ya tienen algún producto financiero de RappiPay. “Nos emociona poder acompañar el financiamiento de los comercios que hacen parte de Rappi y facilitar el acceso a capital a más de 19.000 negocios (...) diseñamos un producto de crédito digital con procesos más ágiles, montos y plazos acordes a la realidad de cada negocio y un esquema de pago alineado a su flujo de ventas”, explicó Paolo Di Marco, CEO de RappiPay. RappiPay proyecta llegar a más de 24.000 comercios. El dato cobra peso si se tiene en cuenta que, según el Consejo Privado de Competitividad, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido empresarial colombiano, pero enfrentan trabas estructurales para financiarse. Del lado de los repartidores, los créditos domiciliarios de Rappi en Colombia se mueven, sobre todo, alrededor de la financiación de vehículos. La empresa tiene alianzas con Grupo UMA/Auteco y con entidades como Crediorbe para facilitar el acceso a motos de trabajo, con aprobaciones a través de Sufi, CrediBueno y Progreser. El acceso a estos créditos no depende de un análisis bancario tradicional, sino del sistema de puntuación interno del repartidor y de su nivel de actividad dentro de la aplicación, el mismo tipo de “colateral digital” que describió el Banco Central argentino.