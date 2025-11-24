Precios de la vivienda nueva se dispararon 9,5% en Colombia: estas son las ciudades donde más subieron

Comprar vivienda nueva sigue siendo un sueño difícil de cumplir para muchos colombianos. En el tercer trimestre de 2025, los precios aumentaron 9,50% frente al mismo periodo del año anterior, un ritmo menos acelerado que el de 2024 —cuando el alza llegó a 10,37%—, pero que aún muestra la fuerza de un mercado que no termina de ceder. La desaceleración, de apenas 0,87 puntos porcentuales, sugeriría más una pausa que un cambio de tendencia.
Y aunque este mercado parece dar algunas señales de enfriamiento tras las fuertes alzas de los últimos años, este incremento continúa siendo elevado si se contrasta con la inflación de octubre, que se situó en 5,51%; lo que en otras palabras significa que el precio de la vivienda avanza por encima del costo de vida general.
