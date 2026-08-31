Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: ¿cuánto le costará al país congelar los precios?

El Gobierno Nacional anunció que mantendrá sin aumentos durante septiembre de 2026 los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM. La medida busca evitar que mayores costos de los combustibles se trasladen al precio del transporte de alimentos y bienes de primera necesidad, además de facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Los precios de referencia para septiembre quedan prácticamente iguales a los de agosto en las 13 principales ciudades del país. En el caso de la gasolina corriente, el precio promedio de referencia pasa de $15.887 a $15.886 por galón. Para el ACPM, el precio de referencia permanece en promedio nacional de $11.320 por galón.
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