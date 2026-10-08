¿Muy caro echarle papa al caldo? El kilo subió 78% en el último año: esto vale en Medellín y Bogotá

Echarle papa al caldo está muy caro. Esa es la impresión que se llevan las familias al agregar en su canasto este alimento. No es para menos, ya que se ha encarecido un 67,7% este año y un 78,28% en los últimos 12 meses, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El comportamiento quedó registrado en el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación de bienes y servicios en Colombia. El incremento también se refleja en los principales centros de comercialización. Este 8 de octubre, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo de papa se comercializaba en $3.550, con una variación diaria de 3 %. Entérese: Medellín ajusta tres meses con la inflación más alta de Colombia: 7,04% En Bogotá, en Corabastos, el precio promedio alcanzaba $2.950 por kilo, lo que representó un aumento de 14 % frente al día anterior.

¿Por qué está subiendo tanto el precio de la papa?

Richard Sánchez, gerente general de Fedepapa, dijo en entrevista con Blu Radio que para entender el aumento actual es necesario compararlo con la situación que enfrentaban los productores un año atrás. Durante el año pasado los papicultores llegaron a perder entre $15 millones y $20 millones por hectárea, en medio de un exceso de producción que llevó los precios a niveles muy bajos. Le puede gustar: ¡La inflación no da tregua! Pollo asado subió $5.000 en último mes y Medellín tiene el precio más alto del país En 2020, en tiempos de pandemia, el valor promedio que recibía el agricultor estaba entre $600 y $700 por kilo. La situación provocó incluso que productores salieran a las carreteras a vender directamente los bultos de papa ante la sobreoferta. Ahora, el escenario cambió. Sánchez señaló que actualmente los productores reciben precios que oscilan entre $1.756 y $1.948 por kilo. Por eso, aunque el incremento tiene un efecto sobre la inflación, el dirigente gremial considera que también responde a una corrección del mercado después de los bajos precios que afectaron al sector por el exceso de oferta.

El mercado se está equilibrando

La situación actual también está relacionada con el comportamiento de la producción. Sánchez explicó que después de la sobreoferta que golpeó a los agricultores el año pasado, el mercado comenzó a equilibrarse.

El dirigente señaló que se observa una reducción del área destinada al cultivo de entre 13 % y 15 % en octubre, mientras que en septiembre la disminución fue de 8 %. Una menor área cultivada significa también una reducción en el abastecimiento disponible, lo que puede generar una mayor presión sobre los precios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De acuerdo con Sánchez, esta situación contribuye a explicar la recuperación que actualmente presentan los valores de la papa frente a los niveles registrados durante el año anterior.

El fenómeno de El Niño encarecería más la papa

El comportamiento de la oferta también está relacionado con las condiciones climáticas. Sánchez señaló que el Fenómeno del Niño ha afectado algunas zonas productoras de diferentes departamentos.

El kilo de papa se comercializó en $3.550 en la Central Mayorista de Antioquia este 8 de octubre, con un aumento diario de 3 %. FOTO CAMILO SUÁREZ

El impacto no se ha presentado de una sola manera. Hay municipios que han enfrentado poca lluvia, mientras que otros han registrado niveles de precipitaciones superiores. Estas condiciones terminan afectando las áreas de producción y contribuyen al menor abastecimiento que actualmente se observa en el mercado. El aumento acumulado registrado por el Dane muestra que el encarecimiento de la papa no corresponde únicamente a una variación puntual de los mercados mayoristas, sino a un incremento significativo durante 2026 y en el último año. Mientras los productores buscan recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por los bajos precios del periodo anterior, la menor oferta y las condiciones climáticas están ejerciendo presión adicional sobre el valor que pagan los consumidores.

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