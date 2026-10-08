¿Muy caro echarle papa al caldo? El kilo subió 78% en el último año: esto vale en Medellín y Bogotá

Echarle papa al caldo está muy caro. Esa es la impresión que se llevan las familias al agregar en su canasto este alimento. No es para menos, ya que se ha encarecido un 67,7% este año y un 78,28% en los últimos 12 meses, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El comportamiento quedó registrado en el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación de bienes y servicios en Colombia.
El incremento también se refleja en los principales centros de comercialización. Este 8 de octubre, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo de papa se comercializaba en $3.550, con una variación diaria de 3 %.
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En Bogotá, en Corabastos, el precio promedio alcanzaba $2.950 por kilo, lo que representó un aumento de 14 % frente al día anterior.