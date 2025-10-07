Histórico: el oro supera los 4.000 dólares por onza, ¿a qué se debe el repunte?

El precio del oro superó este martes la barrera de US$4.000 por onza, marcando un máximo histórico en los mercados internacionales. El incremento se da en un contexto de incertidumbre política en Washington y de debilitamiento del dólar frente a las principales divisas mundiales.
No obstante, el alza no se explica únicamente por factores coyunturales.
Analistas coinciden en que existe una demanda estructural sin precedentes, impulsada por compras masivas de bancos centrales, flujos récord hacia fondos cotizados (ETFs) respaldados por oro y una creciente estrategia de desdolarización por parte de varias economías emergentes.
Consulte: ¿Bre-B reemplaza a Transfiya? Así está funcionando el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia