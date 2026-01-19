El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que a partir de febrero el precio del galón de gasolina registrará una reducción de alrededor de $300. Así lo confirmó en entrevista con Caracol Radio, quien explicó que el ajuste se hace tras la cancelación total de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Puede leer: La gasolina bajará alrededor de $300 en febrero, reveló el ministro de Hacienda; aquí los detalles No obstante, hay que precisar que el equipo de comunicaciones de Hacienda sostuvo a EL COLOMBIANO que “todavía no hay una directriz clara” sobre el precio exacto en que bajaría el galón de ese combustible el próximo mes.

El precio del combustible se materializaría a partir del 1 de febrero según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Aunque no reveló la cifra exacta que se bajará el precio, Palma indicó que hay conversaciones con la cartera de Hacienda para tomar esta determinación. “Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, dijo el ministro de Minas.

¿Cuánto bajaría en total la gasolina?

Pero, ¿cuánto bajaría en total la gasolina? De acuerdo con Sergio Cabrales, investigador y consultor del sector minero-energético, actualmente el país tiene un galón de gasolina $3.000 por encima del valor internacional. Tenga en cuenta que el país tiene un promedio de $16.057 en el galón de gasolina, luego del último ajuste autorizado. En otras palabras, el Gobierno tendría un margen de hasta $3.000 para bajar el galón sin tener que regresar al subsidio a la gasolina. Lea aquí: Sube la gasolina y el diésel en Colombia desde el 1 enero de 2026; así quedaron los precios por ciudad

El diésel subirá de precio

Hay que decir que la situación concuerda precisamente con un decreto para ajustar el precio del diésel y cobrarlo de manera diferencial según la clase de vehículos, buscando reducir subsidios. La medida se aplicaría en un máximo de 6 meses. Aquí todos los detalles. Según la norma, el objetivo es eliminar subsidios que el Estado considera ineficientes, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de necesidad de priorizar el gasto social y la inversión en infraestructura, justificó el Ministerio de Energía. En otras noticias: Petro ordena recuperar predio donde funciona la regasificadora de Cartagena: este es el lío judicial que rodea el terreno La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) y Somos Uno precisó a este medio de comunicación que los precios todavía no han subido en las estaciones de servicio del país, ya que el Ministerio de Energía debe primero precisar los montos en que subirá el combustible de manera gradual. No obstante, el gremio indicó que con la implementación del decreto, el aumento sería superior a los $3.000 por galón para igualar el precio internacional, así la gasolina dejaría de subsidiar el diésel y, por ende, bajaría en la proporción en que suba el Acpm.

