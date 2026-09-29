Dólar abre al alza en Colombia y se acerca a los $3.365 por tensión entre EE. UU. e Irán

El dólar abrió al alza este 29 de septiembre, tras las fluctuaciones del lunes 28 de septiembre, cuando estuvo cerca de su máximo de dos meses, esto tras cerrar al alza con un aumento de $43,04 por encima de la TRM.
El resultado fue explicado por expertos como una reacción al enfrentamiento entre EE.UU. e Irán, lo que ha impulsado un alza en el petróleo y en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que alcanzó un nuevo máximo registrado durante los últimos 19 años.
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