Dólar abre al alza en Colombia y se acerca a los $3.365 por tensión entre EE. UU. e Irán

El dólar abrió al alza este 29 de septiembre, tras las fluctuaciones del lunes 28 de septiembre, cuando estuvo cerca de su máximo de dos meses, esto tras cerrar al alza con un aumento de $43,04 por encima de la TRM. El resultado fue explicado por expertos como una reacción al enfrentamiento entre EE.UU. e Irán, lo que ha impulsado un alza en el petróleo y en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que alcanzó un nuevo máximo registrado durante los últimos 19 años. Puede leer: Dólar abrió este lunes al alza y ya toca los $3.320 en Colombia: petróleo, inflación y Fed mueven al mercado

Dólar abrió en $3.365

La divisa abrió en $3.365,00, lo que representa un aumento de $15,37 por encima de la TRM, que se ubicó en $3.349,63. Durante la mañana la jornada cotizó en un mínimo de $3.360 y un máximo de $3.365,00. Por las conversaciones sobre la guerra de Irán, los expertos preveían que el dólar estuviera fuerte y esperaban que en la región se mantuviera la tendencia alcista, específicamente en México, ya que durante la semana se registró un comportamiento de sobrecompra. Entérese: ¿Se acaba el dólar barato en Colombia? Estas son las razones de la disparada del precio

Bonos del Tesoro alcanzan máximos de 19 años

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana, declaró que el rendimiento de referencia a 10 años del Tesoro alcanzó un nuevo máximo en 19 años, mientras que el tipo de interés a 30 años, de mayor duración, se disparó hasta su punto más alto desde 2004, ya que, según el experto, los rendimientos tienden a moverse inversamente a los precios de los bonos. “El bono a 10 años amaneció en 5.239 y el de 30 años en 5,55. Detrás del declive estuvo la decisión del presidente Donald Trump de rechazar una nueva propuesta de paz de Irán, que habría reabierto el estrecho de Ormuz y proporcionado alivio a mercados energéticos”, agregó. Vea aquí: Dólar en Colombia regresó a la línea de los $3.300 y toca niveles que no veía desde julio

Wall Street y criptomonedas reaccionan a la subida del dólar

Por otro lado, los mercados presentaron un comportamiento híbrido, ya que los futuros de Wall Street trataban de estabilizarse tras las pérdidas ocasionadas por las subidas de los rendimientos de los bonos. El índice S&P 500 subió apenas 0,01% tras las pérdidas registradas el lunes, el Nasdaq tuvo un aumento de 0,17%. En cuanto a las criptomonedas, la mayoría presentó subidas positivas, siendo así que el bitcoin estuvo en US$84,003.1, el Ether en US$2,710.46 y el Dogecoin a US$0.0950. Más noticias: Colombia marca récord histórico en importaciones: dólar barato disparó compras de vehículos y gas

Oro sube mientras plata y cobre caen