Dólar sigue subiendo en Colombia: abrió en $3.358 y tocó máximos desde julio

El dólar lleva una tendencia alcista durante la semana, alineada con la tendencia global. La fluctuación del jueves fue de $85. Ahora, la atención del mercado local está puesta en la reunión de política monetaria del Banco de la República, programada para el miércoles 30 de septiembre, en la cual se evaluará la posibilidad de ajustar las tasas de interés.
Este 25 de septiembre de 2026, la divisa abrió al alza en $3.358,92, lo que representa una diferencia de $29,31 por encima de la TRM que se ubicó en $3.329,61, aumentando $65.22 respecto a la TRM anterior y ubicándose como la más alta registrada desde julio.