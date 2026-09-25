Dólar sigue subiendo en Colombia: abrió en $3.358 y tocó máximos desde julio

El dólar lleva una tendencia alcista durante la semana, alineada con la tendencia global. La fluctuación del jueves fue de $85. Ahora, la atención del mercado local está puesta en la reunión de política monetaria del Banco de la República, programada para el miércoles 30 de septiembre, en la cual se evaluará la posibilidad de ajustar las tasas de interés. Este 25 de septiembre de 2026, la divisa abrió al alza en $3.358,92, lo que representa una diferencia de $29,31 por encima de la TRM que se ubicó en $3.329,61, aumentando $65.22 respecto a la TRM anterior y ubicándose como la más alta registrada desde julio.

Puede leer: ¿Se acaba el dólar barato en Colombia? Estas son las razones de la disparada del precio A inicio de la jornada se tocó un mínimo de $3.340 y un máximo de $3.377,80 con 34 pra las 8:10 a.m. transacciones.

Tasas de interés de EE. UU. presionan al dólar

Los mercados han reajustado de forma agresiva las expectativas sobre la trayectoria de tasas tras el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal la semana pasada. Los sólidos datos económicos, las nuevas preocupaciones sobre el suministro energético y el coro de declaraciones de línea dura de las autoridades monetarias han reforzado aún más esa convicción. Vea aquí: Precio del dólar se dispara más de $55 y cierra en su nivel más alto desde julio

Bonos del Tesoro impulsan al dólar

La ola de ventas de bonos, que llevó el rendimiento de las notas del Tesoro estadounidense a largo plazo a su nivel más alto en más de 20 años, también dio un impulso al dólar. “Aunque el dólar debería verse impulsado al alza por el aumento de los retornos, persisten las preocupaciones en torno a la situación fiscal de Estados Unidos y la imprevisibilidad de la formulación de políticas en ese país”, declaró Khoon Goh, de ANZ, a Reuters. Mauricio Acevedo, estratega divisas y derivados en Corficolombiana, explicó que los mercados financieros se mantienen muy atentos al comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuyos rendimientos continúan por encima de 5%. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este nivel refleja que los inversionistas exigen una mayor rentabilidad para prestar dinero al gobierno estadounidense, impulsados por la persistencia de la inflación, la expectativa de mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo y el incremento en la emisión de deuda pública por parte de EE. UU. ”El atractivo rendimiento de estos activos provoca que los capitales se refugien en instrumentos denominados en dólares, fortaleciendo la divisa estadounidense a nivel global, reduciendo el apetito por mercados emergentes y presionando al alza monedas como el peso colombiano”, expresó. Le interesa: Colombia marca récord histórico en importaciones: dólar barato disparó compras de vehículos y gas El dólar retrocede globalmente al inicio de la jornada; el índice DXY baja levemente situándose en 101.05. Ante este movimiento, las monedas fuertes registran valorizaciones: el euro cotiza en 1.1396, la libra esterlina en 1.3244 y el yen japonés en 157.81. En la región, el peso mexicano se aprecia operando en 17.6782. Vea aquí: Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia?

Bloque de preguntas y respuestas

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan por encima de 5%, lo que aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares y puede reducir el apetito de los inversionistas por mercados emergentes, presionando al alza al peso colombiano.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan por encima de 5%, lo que aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares y puede reducir el apetito de los inversionistas por mercados emergentes, presionando al alza al peso colombiano.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan por encima de 5%, lo que aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares y puede reducir el apetito de los inversionistas por mercados emergentes, presionando al alza al peso colombiano.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan por encima de 5%, lo que aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares y puede reducir el apetito de los inversionistas por mercados emergentes, presionando al alza al peso colombiano.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan por encima de 5%, lo que aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares y puede reducir el apetito de los inversionistas por mercados emergentes, presionando al alza al peso colombiano.