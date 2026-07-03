Oro sube más de 2% en la semana tras débiles datos de empleo en EE. UU.

El precio internacional del oro retomó su tendencia alcista este viernes y se encaminó a cerrar la semana con ganancias, luego de cuatro semanas consecutivas de retrocesos. El movimiento estuvo impulsado por la publicación de cifras de empleo más débiles de lo esperado en Estados Unidos, lo que redujo las expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en el corto plazo. De acuerdo con información de Bloomberg, hacia las 10:06 GMT el oro al contado avanzaba 1,3% y se negociaba en US$4.176,29 por onza, su nivel más alto desde el pasado 23 de junio. Además, el metal precioso se mantenía por encima de su promedio móvil de 21 días y acumulaba una valorización superior a 2% en la semana. En el mercado de futuros, los contratos del oro para entrega en agosto en Estados Unidos también registraban un comportamiento positivo, con un incremento de 1,53%, hasta los US$4.188,8 por onza.

¿Qué impulsó el avance del metal precioso?

El impulso provino de un informe laboral que mostró una desaceleración del mercado de trabajo estadounidense. Según los datos conocidos el jueves, las nóminas no agrícolas aumentaron en apenas 57.000 empleos durante el último mes, una cifra inferior a los 110.000 puestos que esperaba el mercado, de acuerdo con una encuesta de Reuters. Han Tan, analista de Bybit, explicó a Bloomberg que el fortalecimiento del oro responde a la moderación en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

“El repunte del oro se vio impulsado por una fuerte desaceleración de la contratación en Estados Unidos el mes pasado y la reacción inmediata de los precios parece justificada por el momento, ya que los mercados recortan sus apuestas por un alza de tasas de la Fed en septiembre”, señaló. La expectativa de tasas de interés más bajas suele favorecer al oro, ya que reduce el costo de oportunidad de invertir en un activo que no genera rendimientos.

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