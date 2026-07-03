Oro sube más de 2% en la semana tras débiles datos de empleo en EE. UU.

El precio internacional del oro retomó su tendencia alcista este viernes y se encaminó a cerrar la semana con ganancias, luego de cuatro semanas consecutivas de retrocesos. El movimiento estuvo impulsado por la publicación de cifras de empleo más débiles de lo esperado en Estados Unidos, lo que redujo las expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en el corto plazo.
De acuerdo con información de Bloomberg, hacia las 10:06 GMT el oro al contado avanzaba 1,3% y se negociaba en US$4.176,29 por onza, su nivel más alto desde el pasado 23 de junio. Además, el metal precioso se mantenía por encima de su promedio móvil de 21 días y acumulaba una valorización superior a 2% en la semana.
En el mercado de futuros, los contratos del oro para entrega en agosto en Estados Unidos también registraban un comportamiento positivo, con un incremento de 1,53%, hasta los US$4.188,8 por onza.