Australia empató a Egipto y mandó el partido a tiempo extra en Dallas: vea aquí el gol de “Los Canguros”

Tras un comienzo arrollador en el segundo tiempo por parte de Egipto, donde Omar Marmoush tuvo la oportunidad de ampliar el marcador a 2-0, Australia no desaprovechó que lo dejaron con vida y se volcó a campo rival para buscar el empate ante los faraones. El equipo capitaneado por Harry Souttar, defensor de 2 metros de estatura, empezó a buscar una oportunidad en el juego aéreo.

Así llegó el gol, o mejor dicho, autogol marcado por Mohamed Hany, zaguero central de Egipto al minuto 55. El 1-1 en el marcador envalentonó a los oceánicos que después de ese tanto, fueron superiores a los de Mohamed Salah. Vea aquí el gol: