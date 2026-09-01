Porvenir suspende comisión para retirar cesantías y pensiones tras el terremoto

Los afiliados de Porvenir que se encuentren en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán retirar sus recursos sin pagar la comisión correspondiente durante tres meses. La medida estará vigente durante septiembre, octubre y noviembre de 2026 y cobijará a los afiliados ubicados en las zonas afectadas por el movimiento sísmico, entre ellas Pereira y municipios de sus alrededores, Cali, Buenaventura y municipios del Chocó. La compañía precisó que el beneficio se extiende, en general, a los departamentos y municipios que resultaron afectados por el sismo. Siga leyendo: Víctimas del terremoto: así pueden reclamar cesantías y auxilio funerario

Retiro de cesantías: qué se puede pagar con estos recursos

Las cesantías son un ahorro destinado principalmente a proteger a los trabajadores en caso de desempleo. Sin embargo, la legislación colombiana también permite utilizarlas para otros fines específicos, principalmente vivienda y educación. En el caso de vivienda, los recursos pueden utilizarse para la compra de una vivienda nueva o usada, así como para realizar reparaciones o mejoras en el inmueble. En medio de las afectaciones provocadas por el sismo, este ahorro puede convertirse en una fuente de recursos para los trabajadores que necesiten atender daños o necesidades relacionadas con su vivienda. Sin embargo, hay que precisar que el sismo, por sí solo, no habilita automáticamente el retiro de las cesantías. Porvenir recordó que la autorización para utilizar estos recursos corresponde al empleador, quien debe verificar que el retiro cumpla con las condiciones establecidas y que los recursos tengan el uso permitido por la ley.

Según Porvenir, durante los mismos tres meses también se suspenderá el cobro de la comisión por retiro de pensiones voluntarias para los afiliados que hagan parte de las zonas cobijadas por la medida. Esto significa que quienes cumplan las condiciones para retirar recursos de este producto podrán hacerlo durante septiembre, octubre y noviembre sin asumir esa comisión. La medida busca reducir los costos asociados al acceso a los ahorros en un momento en el que algunos afiliados pueden enfrentar gastos adicionales por los daños ocasionados por el sismo.

¿Cómo retirar las cesantías en Porvenir?