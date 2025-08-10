¿Qué llevó a Colombia a tener su peor producción de gas en 10 años?

La producción de gas natural en Colombia continúa en picada, golpeada por retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos, trabas en licencias ambientales y tensiones con comunidades, además del incumplimiento de acuerdos internacionales como el firmado con Venezuela. Según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), en mayo de 2025 se extrajeron apenas 800 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), el nivel más bajo en más de una década. La cifra representa una caída del 18,9% frente al mismo mes de 2024 —187 millones de pies cúbicos menos— y una reducción del 1,1% en comparación con abril de este año. Puede leer: Ecopetrol arranca comercialización de gas importado por el Pacífico: 60 Gbtud por cinco años El balance acumulado tampoco da señales de recuperación. Entre enero y mayo, la producción promedio se situó en 814,7 mpcd, un 18,1% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaban 994,8 mpcd. El retroceso es claro y golpea a una de las principales fuentes de energía del país. A esta contracción se suma la disminución sostenida de las reservas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), desde 2013 el país ha visto reducir sus reservas de gas año tras año, con la única excepción de 2021. En la última década, Colombia ha consumido 4.268 gigapiés cúbicos (Gpc) de gas, pero solo ha incorporado 824 Gpc en nuevas reservas, lo que refleja un preocupante déficit en la reposición del recurso que se extrae y consume. Le interesa: Tras caída de reservas, Campetrol pide que proyectos de gas en el mar sean declarados prioridad nacional

Principales causas de la crisis del gas

La producción nacional se concentra principalmente en la Costa Caribe y los Llanos Orientales. De acuerdo con Campetrol, en mayo cinco departamentos aportaron el 88% del total fiscalizado: Casanare lideró con un 65,4%, seguido de Sucre (7%), Córdoba (7%), La Guajira (6%) y Boyacá (3%). En cuanto al consumo, la demanda de gas natural proviene de sectores como el térmico, industrial, residencial, transporte (a través de gas natural vehicular), así como de refinerías y la industria petroquímica. El mayor uso lo concentra el sector térmico, que representa el 32% de la demanda total. Actualmente, existen iniciativas para reemplazar el carbón por gas en varias plantas de generación térmica, como parte de la transición energética.

Sin embargo, el suministro local enfrenta obstáculos estructurales. Según Víctor Rincón Córdoba, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, una de las principales causas de la disminución en la oferta es el incumplimiento de acuerdos internacionales. Un caso clave es el pacto para la construcción del Gasoducto Antonio Ricaurte, mediante el cual Colombia se comprometió a exportar gas natural a Venezuela durante cuatro años y, desde 2012, a importar 150 millones de pies cúbicos diarios por un periodo de 16 años. Pero en 2012 el país no suspendió el suministro de gas como estaba estipulado y continuó exportando hasta 2016, lo que duplicó el volumen originalmente pactado y redujo de manera significativa las reservas de los yacimientos en La Guajira. “Desde 2012 hasta el actual Gobierno no le han solicitado a Venezuela revertir el volumen acordado hacia Colombia, solicitud que debió presentarse hace nueve años, cuando se dejó de suministrar gas natural a ese país. Si Venezuela hubiera suministrado esos 150 mpcd, no estaríamos en alerta por posible desabastecimiento”, alertó Rincón. La segunda causa, dijo, es “la excesiva burocracia que durante años ha frenado el desarrollo de proyectos de gas asociado a mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés)”, es decir, depósitos de gas natural atrapados dentro o alrededor de capas de carbón bajo tierra. “El yacimiento de CBM en la cuenca carbonífera del Cesar-Ranchería comenzó a desarrollarse en 2008, pero solo hasta febrero de 2021 se declaró su comercialidad”, explicó Rincón, pero agregó que, entre trámites y autorizaciones del Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, Ecopetrol, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pasaron 13 años para aprobar su explotación. Vea aquí: Colombia pierde 13% de sus reservas de gas: Naturgas lanza alertas sobre riesgo desabastecimiento De acuerdo con el académico, las reservas de CBM son considerablemente mayores que las de gas natural convencional en el país, y si se estuvieran explotando desde hace tiempo, Colombia no estaría atravesando la actual crisis de abastecimiento.

Soluciones para frenar la crisis del gas en Colombia