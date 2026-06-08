Estado más pequeño, menos subsidios y protestas: así va el giro económico a la derecha en Latinoamérica

No es un secreto el giro a la derecha –en algunos casos extrema– que está dando Latinoamérica. Tras años de hegemonía progresista, una nueva ola de gobiernos está asumiendo las riendas de la región con la promesa de sanear las finanzas, achicar el aparato estatal y devolverle la confianza al sector privado.
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Pero, el tránsito a la realidad de las calles está resultando ser un camino difícil: las promesas promercado avanzan entre el optimismo de los inversionistas y el estallido de movilizaciones populares.
Esta mutación de liderazgos responde, según Alejandro Torres, profesor de la Universidad Eafit e investigador de Valor Público, a la incapacidad crónica de la clase política tradicional para resolver las demandas económicas y sociales de la población.