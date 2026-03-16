Fiebre por el videojuego Pokémon Pokopia: en solo cuatro días se vendieron más de 2 millones de copias

La fiebre de los fanáticos de las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu por el nuevo videojuego del universo de Pokémon ha impulsado fuertemente el comercio.
Se trata de Pokémon Pokopia, es un spin-off que abandona esa dinámica del clásico videojuego de peleas para convertirse en un simulador de vida y construcción. En el juego, los Pokémon reconstruyen un mundo sin humanos mientras los jugadores exploran y crean comunidades en una región inspirada en Kanto.
El título, lanzado el 5 de marzo de forma exclusiva para la consola Nintendo Switch 2, fue recibido con entusiasmo por los jugadores y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral.
El impacto fue inmediato: El juego alcanzó 2,2 millones de copias vendidas en sus primeros cuatro días de lanzamiento y generó comentarios muy positivos entre los fanáticos en plataformas digitales, según datos de medio internacionales.