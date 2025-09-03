175.000 personas salieron de la pobreza monetaria en Antioquia en 2024, pero la desigualdad aumentó

Las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para 2024 revelan un panorama paradójico de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Antioquia.
¿Por qué? Los datos dan cuenta que, por un lado, miles de personas dejaron atrás la pobreza y la pobreza extrema en 2024; por otro, la desigualdad creció levemente. En palabras simples: menos pobres, pero más desigualdad.
Un reto que dejó en evidencia el reporte del Dane es que, aunque se avanza en cobertura, los ingresos siguen concentrándose en pocos hogares de Antioquia.
Así las cosas, de acuerdo con el Dane, la línea de pobreza monetaria en Antioquia pasó de $456.506 en 2023 a $484.684 en 2024, un incremento de $28.178 (6,2%). Esto quiere decir que, para no ser considerado pobre, un hogar necesitó un ingreso mensual mayor en comparación con el año anterior.