“No sabía quién era antes de la reunión”: Bernie Moreno sobre Roy Barreras

El precandidato presidencial del “Frente por la vida” Roy Barreras, era un desconocido para el senador Bernie Moreno de Estados Unidos. El exembajador se reunió con él en la capital norteamericana unos días antes de la reunión Petro-Trump.

Moreno, nacido en Bogotá, es senador por el estado de Ohio, e hizo parte del encuentro entre los dos mandatarios el pasado 3 de febrero. Se le ha conocido por ser uno de los senadores más cercanos a Trump.

Con respecto a la reunión con Roy Barreras, Moreno aseguró que no conocía al precandidato de la consulta de izquierda, pero que aceptó reunirse con él porque tenía un espacio disponible en su agenda: “Yo tengo como 200 personas que me llaman, que quieren almorzar conmigo, que quieren tener un espacio, pero tenía como 5 o 10 minutos, entonces él quería encontrarse conmigo, pero realmente yo no sabía quién era antes de la reunión”, señaló Moreno en entrevista con Luis Carlos Vélez.

Moreno también hizo referencia al cara a cara entre los mandatarios y envió un mensaje a los colombianos: “Es increíble pensar que yo, nacido en Bogotá, Colombia, puedo estar en el Senado de los Estados Unidos, en una reunión entre ambos presidentes. Eso es algo que es impresionante pensar que es posible y es posible para todos”, señaló.

“Él quería presentarse”, agregó Moreno sobre la reunión que tuvo con Barreras. “Escucho a quien quiera compartir conmigo su punto de vista de cómo podemos fortalecer las fronteras entre Colombia y los Estados Unidos a favor de ambos países”.

Además, aseguró que, en últimas, sus opiniones sobre el futuro político del país son personales y no representan al Gobierno de Estados Unidos. “En mi opinión personal, nada que ver con el gobierno de Estados Unidos ni con mi rol como senador, Colombia debería buscar un líder que pueda demostrar eso y exhibir la grandeza de Colombia en el escenario internacional”.

Barreras sostuvo una agenda en Washington para “bajar tensiones y hablar con el contradictor”. A su vez, dijo que su propósito era contrarrestar “versiones difamatorias y venenosas de la oposición”.