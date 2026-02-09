Un juego de estrellas: De Karol G a Pedro Pascal, los famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026

Se habla mucho del Super Bowl, pero poco del deporte. A pesar de ser la final de la liga de fútbol americano, los que se llevan todas las miradas son los famosos. Es un show.

Se habla mucho de Bad Bunny y su presentación en el show de medio tiempo. El artista puertorriqueño cumplió con creces su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores en el estadio Levi’fs Stadium de Santa Clara, California.

En su presentación lo acompañaron Ricky Martin, que cantó un aparte de la canción LO QUE LE PASÓ A HAWAii, Lady Gaga, que presentó una versión salsera de su éxito Die With A Smile, y Los Pleneros de la Cresta que aparecieron al final para cerrar la presentación con las canciones CAFé CON RON y DtMF.

En la casita, esa parte del escenario donde el show atraviesa su parte más reguetonera, recreando un “party de marquesina”, una fiesta típica informal de las que se hacen en los garajes (marquesina) o las terrazas del frente de la casa en Puerto Rico, se pudo ver entre los bailarines a Young Miko, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba, la influencer estadounidense Alix Eartle y el empresario David Grutman.