La paradoja de Petro: la pobreza cayó a mínimo histórico en su gobierno, pero no gracias a sus subsidios

Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia con la promesa de impulsar un cambio social. Y lo consiguió en uno de los principales indicadores, aunque no exactamente por el camino que esperaba y en medio de cuestionamientos por el deterioro de las finanzas públicas y los cambios introducidos a varios programas de subsidios.
Al cierre de su gobierno, Colombia registró la menor pobreza monetaria desde que existen mediciones comparables. Según el Dane, en 2025 este indicador cayó al 28%, su nivel más bajo desde 2012. En apenas un año, cerca de 1,8 millones de personas salieron de esa condición, mientras la pobreza extrema descendió a 9,6%, otro mínimo histórico.
En 2022, cuando Petro asumió la Presidencia, la pobreza monetaria llegó al 36,6%, cuatro años después, ese indicador se redujo en 8,6 puntos. En cuanto a la pobreza monetaria extrema, Petro la recibió en 13,8%, tras terminar su mandato, la reducción fue de 9,6 puntos.
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Pero, ¿qué explica esa reducción? La respuesta apunta menos a las ayudas del gobierno y mucho más al empleo, el aumento de los ingresos laborales fue el principal factor detrás de la caída de la pobreza en el país.