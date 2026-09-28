La fintech paisa Plenti levanta US$3 millones para expandirse por América Latina

La fintech paisa Plenti cerró una ronda de inversión Seed por US$3 millones, liderada por Tether, empresa emisora de la stablecoin USDT, y con la participación de Verda Ventures.

La firma utilizará estos recursos para consolidar su presencia en Colombia e iniciar la expansión de sus servicios financieros hacia Perú y Bolivia.

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Nacida en Medellín, Plenti cuenta con más de 150.000 usuarios y procesa un volumen superior a US$3.100 millones al año mediante sus operaciones B2B y B2C. La plataforma conecta monedas locales con dólares digitales y permite realizar operaciones de ahorro, conversión de dinero, remesas e inversión.

“Que Tether entre ahora como inversionista valida lo que hemos construido y nos permite fortalecer la liquidez y la seguridad de la plataforma para llevar este modelo a más mercados de América Latina”, afirmó Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti.

La entrada de Tether busca brindar respaldo estratégico en liquidez e infraestructura tecnológica a la compañía. Tether es el emisor de Usdt, activo que contaba con cerca de US$184.600 millones emitidos y una cuota superior a 60% en el mercado global de monedas estables al término del segundo trimestre de 2026.