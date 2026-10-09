¿Cómo competir con Uber y DiDi? El gremio de las apps propone aliviar las cargas de los taxistas

La competencia entre los taxis tradicionales y las aplicaciones de movilidad como Uber y DiDi podría abrir otro frente de discusión en Colombia: reducir las cargas que debe asumir el taxismo para prestar el servicio.
Esa es una de las propuestas de José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a plataformas digitales, quien considera que equiparar las condiciones entre ambos modelos también exige revisar las obligaciones que actualmente enfrenta el transporte público individual.
“En Colombia es urgente desregular el taxismo”, afirmó López en entrevista con Blu Radio. Según explicó, los taxistas deben cumplir una serie de trámites y requisitos que, en su opinión, los hacen menos competitivos frente a conductores que prestan servicios mediante aplicaciones en vehículos particulares.
Entre las obligaciones que mencionó están la expedición de certificados técnico-mecánicos con mayor frecuencia y la renovación anual de la licencia de conducción. Para el dirigente, revisar estos requisitos permitiría reducir costos y barreras de entrada en el sector, sin que la discusión sobre la regulación de las plataformas se limite a imponer nuevas exigencias a quienes trabajan con ellas.
“Ojalá este proyecto de ley sea una oportunidad para avanzar en la desregulación del mundo de los taxis”, sostuvo López, quien planteó que la nivelación de las condiciones debe contemplar tanto las reglas para las aplicaciones como las obligaciones que recaen sobre los taxistas.
La propuesta llega en medio de una nueva discusión legislativa sobre el transporte mediante plataformas digitales. El representante a la Cámara Daniel Briceño impulsa iniciativas relacionadas con las garantías de los conductores durante los controles de tránsito, la regulación de las aplicaciones y las condiciones del servicio de taxi.
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