¿Qué tan cierto es que la mayoría de pozos petroleros dejarían de ser rentables si el precio baja de US$55 como dijo Petro?

El pasado 16 de diciembre el petróleo Brent amaneció por debajo de los US$60 por barril, su nivel más bajo en casi cinco años. Un golpe directo para un país como Colombia, altamente dependiente de la renta petrolera.
Sin embargo, este miércoles 17 de diciembre el mercado dio un giro, ya que los futuros del Brent repuntaron hasta 2,5% y volvieron a rozar los US$60 por barril.
El rebote no fue gratuito. Vino impulsado por un nuevo ruido geopolítico desde Estados Unidos, que evalúa endurecer medidas contra Rusia si el presidente Vladímir Putin rechaza un eventual acuerdo de paz con Ucrania. Entre las opciones está atacar la llamada “flota oscura” rusa, es decir, tanqueros y comerciantes que facilitan exportaciones sancionadas.
A eso se sumó el frente venezolano. El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela está “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la Historia de Sudamérica”, en un intento por bloquear los flujos de petróleo sancionado del país.
