La propuesta de Petro: que el Banco de la República sea el único comprador de oro, ¿será esto viable?

El presidente Gustavo Petro le propuso al Banco de la República ser nuevamente la entidad compradora de oro mediante reforma constitucional. En su cuenta en X señaló que actualmente, la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína.
“Hoy la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína. Le propongo al Banco de la República volver a ser la única entidad compradora mediante reforma constitucional. Se acabaría la financiación a los grupos ilegales y llegarían los impuestos a las regiones auríferas”, dijo Petro.