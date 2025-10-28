Petro ordena comprar empresas de oro de la SAE, ¿qué implicaciones tendría?

El presidente Gustavo Petro emitió una orden por X (antes Twitter) al Ministerio de Minas y Energía para adquirir las empresas mineras que actualmente administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Eso, con el propósito de aprovechar el valor récord que ha alcanzado el oro en los mercados internacionales a raíz de las incertidumbres a raíz de los conflictos globales y tensiones comerciales. El jefe de Estado solicitó a la cartera avanzar en la compra directa del metal precioso en las principales zonas productoras del país y en la formalización de los pequeños mineros, como parte de su estrategia para reducir la minería ilegal y fortalecer la economía nacional. “He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro”, dijo exactamente el mandatario.

Además, calificó como un “descalabró” que el Banco de la República haya vendido sus reservas de oro. Y es que el pasado 17 de octubre el oro rompió un récord tras superar los 4.300 dólares por onza. No obstante, el precio se ha ido moderando, este martes marcaba los 3.978 dólares, según Investing.

¿El banco vendió sus reservas de oro?

Es cierto que en 2020, el Banco de la República vendió el 66,7% de las reservas de oro del país. La decisión se tomó en un momento de altos precios internacionales del metal y de incertidumbre económica por la pandemia, cuando las inversiones del Estado en otros activos mostraban bajo rendimiento. Según explicó en ese entonces el emisor, la medida respondió a la volatilidad del oro y a las bajas tasas de interés que limitaban la rentabilidad de las reservas internacionales. En ese escenario, el banco central consideró más conveniente reducir su exposición a activos inestables para proteger el portafolio nacional. Le puede gustar: Oro de 3.500 dólares supone serios desafíos para Colombia, donde el 73% de la extracción es ilegal Como lo dice el mandatario, la decisión generó debate entre analistas y economistas, que cuestionaron el enfoque conservador de Colombia frente a un commodity históricamente valorizado. De acuerdo con datos de Trading Economics, las reservas de oro de Colombia son de 4,68 toneladas a corte de junio de 2025. Eso significa una disminución frente al promedio histórico de 18,9 toneladas registrado entre 2000 y 2025.

Analistas dicen que comprar empresas de oro de la SAE es riesgoso