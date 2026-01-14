Aunque ya se siente el golpe por el aumento del mínimo, Petro todavía se pregunta “de dónde sacan que suben los precios”

El presidente Gustavo Petro defendió “a capa y espada” el decreto de aumento del salario mínimo del 23,7%, una medida que enfrenta demandas judiciales que buscan tumbarla. En su intervención en la noche de este miércoles, el mandatario rechazó los argumentos que vinculan el aumento salarial con un repunte de la inflación.
En una intervención de aproximandamente 15 minutos, más corta de lo acostrumbrado, el mandatario dijo: “¿De dónde sacan que el salario sube los precios, cuando los alimentos están estables?”, afirmó Petro, al insistir en que no existe una relación automática entre el alza del salario mínimo y el encarecimiento del costo de vida.
Petro volvió a defender el aumento del salario mínimo vital decretado para 2026, al asegurar que no ha generado presiones inflacionarias y que, por el contrario, las cifras oficiales muestran una reducción en los costos de producción y estabilidad en los precios de los alimentos. Según el mandatario, las críticas buscan “enfrentar pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganando mal”.
Añadió que desde el inicio de su Gobierno el salario mínimo real ha aumentado 18%, y sostuvo que ese incremento no se ha traducido en mayores precios. Como respaldo, citó el Índice de Precios al Productor (IPP), que mide el costo de producir bienes y servicios en el país. De acuerdo con los datos expuestos, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 los costos de producción registraron una variación anual de -0,3%, mientras que en el acumulado del año cayeron 2,63%.
“Sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia”, aseguró el jefe de Estado, al insistir en que este comportamiento explica la desaceleración de la inflación, pese a lo que calificó como una mayor inversión en los trabajadores de menores ingresos.