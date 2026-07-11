Todo sobre paneles solares: cuánto cuestan, cuánto ahorran y cómo instalarlos en su casa

Los paneles solares dejaron de ser una tecnología exclusiva para empresas o grandes proyectos y se están convirtiendo en una alternativa cada vez más atractiva para los hogares colombianos: además de reducir la dependencia de la red eléctrica, permiten ahorrar en la factura de energía y proteger el bolsillo frente a las alzas del servicio.
Su atractivo cobra aún más fuerza ante la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Con un menor nivel de lluvias, aumenta la presión sobre los embalses, principal fuente de generación eléctrica del país, lo que podría traducirse en mayores costos para los usuarios. Esa tendencia ya empieza a reflejarse en el mercado: según XM, el precio máximo de la energía en bolsa aumentó 285 % en lo corrido de 2026, al pasar de $285,30 a $900,82 por kilovatio-hora (kWh).
En este escenario, producir parte de la electricidad desde el techo de la casa deja de ser solo una apuesta por la sostenibilidad y se convierte en una estrategia para ahorrar, mitigar el impacto de futuras alzas en la factura de energía e incluso aumentar el valor del inmueble.
De hecho, el crecimiento de esta tecnología ya se refleja en las cifras: de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta con 24.447 techos solares registrados en sistemas de autogeneración y generación distribuida. Solo entre 2024 y 2025 se instalaron más de 15.000 nuevos sistemas, el mayor crecimiento histórico registrado en el país.