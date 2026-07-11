Todo sobre paneles solares: cuánto cuestan, cuánto ahorran y cómo instalarlos en su casa

Los paneles solares dejaron de ser una tecnología exclusiva para empresas o grandes proyectos y se están convirtiendo en una alternativa cada vez más atractiva para los hogares colombianos: además de reducir la dependencia de la red eléctrica, permiten ahorrar en la factura de energía y proteger el bolsillo frente a las alzas del servicio. Su atractivo cobra aún más fuerza ante la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Con un menor nivel de lluvias, aumenta la presión sobre los embalses, principal fuente de generación eléctrica del país, lo que podría traducirse en mayores costos para los usuarios. Esa tendencia ya empieza a reflejarse en el mercado: según XM, el precio máximo de la energía en bolsa aumentó 285 % en lo corrido de 2026, al pasar de $285,30 a $900,82 por kilovatio-hora (kWh). En este escenario, producir parte de la electricidad desde el techo de la casa deja de ser solo una apuesta por la sostenibilidad y se convierte en una estrategia para ahorrar, mitigar el impacto de futuras alzas en la factura de energía e incluso aumentar el valor del inmueble. De hecho, el crecimiento de esta tecnología ya se refleja en las cifras: de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta con 24.447 techos solares registrados en sistemas de autogeneración y generación distribuida. Solo entre 2024 y 2025 se instalaron más de 15.000 nuevos sistemas, el mayor crecimiento histórico registrado en el país.

¿Cómo funcionan los paneles solares en una vivienda?

Un sistema solar residencial transforma la radiación del sol en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Cada panel contiene celdas que capturan la luz solar y la convierten en corriente eléctrica para abastecer el consumo del hogar. De acuerdo con Novatrónica SAS, un sistema básico está conformado por paneles solares instalados en el techo o en un lugar con buena exposición al sol, un inversor que convierte la energía captada en electricidad apta para los electrodomésticos, un medidor bidireccional que registra tanto la energía consumida como la que se entrega a la red y, de manera opcional, baterías de almacenamiento para zonas donde son frecuentes los cortes del servicio.

En términos sencillos, el techo de la vivienda se convierte en una pequeña planta de generación de energía limpia capaz de abastecer buena parte del consumo eléctrico de la familia. Santiago Ortega, docente de la Universidad EIA y director de Innovación de Emergente Energía Sostenible, explicó que prácticamente cualquier vivienda conectada al sistema eléctrico puede instalar paneles solares. “Hay que mirar si el techo aguanta el peso de los paneles. Cuando tenemos casas con tejas de barro, normalmente lo aguanta sin problema. También hay que verificar que la red del sector sea capaz de recibir esa energía, pero ese análisis lo hace la empresa cuando diseña el proyecto. Se revisa cuánta energía se puede instalar y la capacidad de los transformadores”, comentó.

¿Cuánto cuesta instalar paneles solares en Colombia?

La inversión depende principalmente del consumo mensual de energía del hogar. Según Erco Energy, una vivienda con un consumo entre 400 y 600 kWh (kilovatio-hora) al mes —el rango habitual de una casa mediana con nevera, lavadora, televisores y aire acondicionado— requiere una inversión cercana a los $25 millones o $30 millones. Ese valor incluye los paneles solares, el inversor, la estructura de montaje, la instalación y todos los trámites de legalización y certificación RETIE ante el operador de red. Ortega indicó que, en términos generales, un sistema residencial de esos valores se paga aproximadamente entre cinco y siete años. “Los sistemas duran entre 25 y 30 años, así que terminan siendo un muy buen negocio”, dijo.

¿Cuánto se puede ahorrar con energía solar?

Más allá de reducir el impacto de las alzas en la tarifa de energía, los expertos coinciden en que un sistema solar residencial debe verse como una inversión de largo plazo y no como un gasto.

Un estudio elaborado por Emergente Energía Sostenible y la Universidad Nacional concluye que instalar paneles solares permite disminuir el valor de la factura de energía, valorizar la vivienda y aprovechar los incentivos tributarios existentes. A diferencia de otros bienes, como un vehículo, que pierde valor desde el momento de su compra, un sistema fotovoltaico genera rendimientos durante buena parte de su vida útil. La rentabilidad depende de factores como la ciudad donde se ubique la vivienda, la tarifa del servicio de energía, la radiación solar y el consumo de cada hogar. Según el estudio, los proyectos solares son especialmente rentables en regiones con alta radiación y tarifas eléctricas elevadas, como las zonas costeras (Santa Marta, Barranquilla y Riohacha). Allí, las tasas internas de retorno (TIR) pueden alcanzar hasta el 59%, mientras que el periodo de recuperación de la inversión es de aproximadamente tres años. Incluso en regiones con menor radiación, como las ciudades altoandinas (Bogotá, Manizales y Popayán), los proyectos siguen siendo atractivos, con TIR superiores al 20%. Ortega explicó que, por ejemplo, en Medellín un sistema solar residencial puede ofrecer un retorno superior al de varias alternativas tradicionales de inversión. “Cuando uno hace el cálculo para una ciudad como Medellín, un proyecto de entre $20 y $30 millones puede tener una rentabilidad que es el doble o casi el triple de un CDT, señaló.

Caso práctico: cuánto invierte una familia y cuánto puede ahorrar

Para una familia de cuatro personas y un consumo cercano a los 250 kWh al mes —equivalente a una factura de alrededor de $250.000 mensuales—, el proyecto requeriría aproximadamente cuatro paneles solares con una capacidad instalada de 2,5 kWh. La inversión total rondaría los $25 millones y puede llevar la factura de energía prácticamente a cero. Esto no solo reduce el gasto mensual, sino que protege al hogar de futuros incrementos en las tarifas. En un horizonte de 20 años, los ahorros acumulados podrían superar los $115 millones.

Para quienes quieran conocer cuánto costaría un sistema adaptado a su vivienda, Emergente dispone de un cotizador en línea que permite calcular y cotizar gratuitamente un proyecto de energía solar personalizado en menos de cinco minutos. Solo es necesario tener a la mano la factura del servicio de energía eléctrica y registrar la información solicitada.

Créditos y subsidios para instalar paneles solares

Aunque el costo inicial sigue siendo una de las principales barreras para que más hogares adopten la energía solar, hoy existen programas públicos y privados que buscan facilitar el acceso a esta tecnología mediante créditos, subsidios y esquemas de financiación. Por ejemplo, este año Emergente y Comfama lanzaron una línea de crédito para quienes deseen instalar un sistema solar en sus viviendas. La financiación va desde $3 millones hasta $50 millones y cubre el 100% del valor del proyecto, sin necesidad de cuota inicial ni ahorro previo. Además, permite plazos de pago entre 12 y 120 meses y está disponible en todo el país para afiliados a Comfama, siempre que el titular del crédito pertenezca a la caja de compensación. El préstamo no exige hipotecar la vivienda, ya que la garantía consiste en la firma de un pagaré y el pago, por única vez al inicio del crédito, de una comisión del Fondo de Garantías (FGA) equivalente al 7,73%, IVA incluido. Según la entidad, en muchos casos la cuota mensual del crédito puede ser similar o incluso inferior al valor que actualmente paga el usuario por el servicio de energía, permitiéndole sustituir ese gasto por la financiación del sistema hasta convertirse en productor de su propia electricidad. Otra de las iniciativas es Colombia Solar, un programa del Gobierno Nacional dirigido a usuarios de estratos 1, 2 y 3 conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este cubrirá hasta el consumo básico de subsistencia y priorizará a los beneficiarios con base en criterios como pobreza multidimensional, pobreza energética, costo del servicio, número de usuarios y potencial solar de cada región.

El programa contempla que los sistemas sean administrados por los comercializadores de energía, responsables de su operación y mantenimiento durante 25 años. Además, establece el uso de medidores bidireccionales para registrar la energía generada y consumida, exige que la factura detalle el beneficio recibido y prevé lineamientos para el manejo y reciclaje de los equipos solares al finalizar su vida útil.

Los retos para masificar la energía solar en los hogares

Pese a estos avances, la masificación de la energía solar residencial aún enfrenta importantes desafíos. De acuerdo con el informe de Emergente y la Universidad Nacional, la banca tradicional sigue considerando estos proyectos como de alto riesgo porque los equipos solares no constituyen una garantía de fácil recuperación y todavía no existe un mercado consolidado de equipos usados. Para superar estas barreras, ambas entidades propusieron seis modelos de financiación adaptados al mercado colombiano, entre ellos créditos a través de cajas de compensación, fondos de empleados y cooperativas, así como esquemas de finanzas mixtas, bonos de impacto y leasing que permitan instalar sistemas solares sin una inversión inicial significativa.

Paso a paso para instalar paneles solares en casa

Instalar paneles solares en una vivienda implica cumplir varios pasos técnicos y regulatorios antes de comenzar a generar energía.