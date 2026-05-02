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Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían?

La senadora anunció que radicará un proyecto para exonerar del pago a estos vehículos, que representan el 93,5% del parque automotor.

  • La iniciativa busca aliviar costos a motociclistas de estratos 1, 2 y 3, que concentran el 92% de los propietarios. FOTO: ARCHIVO.
    La iniciativa busca aliviar costos a motociclistas de estratos 1, 2 y 3, que concentran el 92% de los propietarios. FOTO: ARCHIVO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La senadora Paloma Valencia dio a conocer este sábado, en su visita a la ciudad de Pereira, una ambiciosa propuesta sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Se trata de una propuesta para que las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (cc) queden exentas de pagarlo y que sea el Estado quien asuma ese costo.

Dicho proyecto, que será radicada en el Congreso en los próximos días, fue anunciada durante una visita a Pereira, donde la congresista explicó que la medida busca aliviar la carga económica de millones de motociclistas sin desmontar la cobertura en salud.

“Por eso hemos venido a decirles aquí desde Pereira, a todos los moteros de Colombia, que para las motos hasta 250 centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del SOAT y que quedan liberados de ese pago, pero cubiertos en la salud”, afirmó.

La propuesta no elimina el seguro como tal, sino que traslada su financiación al Estado. “Para que si hay un accidente, tengan que definitivamente atenderlos (...) esa es la manera de cumplirle a los colombianos que quieren tener su moto, que quieren transportar a su familia”, agregó Valencia.

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Una medida con alto impacto social

El proyecto se sustenta en el peso que tienen las motocicletas en el país. Según la exposición de motivos, Colombia supera los 12 millones de motos, lo que representa más del 62 % del parque automotor, y de estas, el 93,5% son de hasta 250 c.c.

Además, el documento advierte que cerca del 92% de los propietarios pertenece a estratos 1, 2 y 3, y que el 60% de los motociclistas gana menos de dos salarios mínimos.

Ante eso Valencia defendió que el costo del SOAT se ha convertido en una barrera para cumplir la ley: “Hoy día más del 60% de las motos en Colombia no tienen Soat. No porque los colombianos no quieran cumplir la ley, sino porque no tienen cómo pagarlo”.

Y, además, fue más allá al cuestionar el impacto de las sanciones: “Se están castigando a los más pobres. Les quitan su herramienta de trabajo y los condenan a no poder recuperarla (...) La moto es el vehículo de la familia, del trabajador, del campesino”.

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¿Cómo funcionaría la propuesta de exoneración del Soat a motos de hasta 250 cc?

El proyecto plantea modificar el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito para exceptuar del SOAT a las motocicletas de hasta 250 c.c., siempre que estén registradas en el RUNT y cumplan con esa condición de cilindraje.

El articulado también incluye un periodo de transición de seis meses, durante el cual el Gobierno deberá reglamentar el nuevo esquema y definir cómo se financiará la atención de víctimas de accidentes.

“La presente ley tiene por objeto exceptuar de la obligación de adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito —Soat— a las motocicletas de hasta doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250 c.c.) (...) asegurando la continuidad de la atención de las víctimas”, señala el texto.

Además, establece controles: si una motocicleta supera ese cilindraje por modificaciones, perderá el beneficio y deberá volver a pagar el seguro.

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Riesgos fiscales y presión sobre el sistema de salud

Uno de los puntos más sensibles es que la misma iniciativa reconoce posibles impactos fiscales. El documento advierte que eliminar la obligación del SOAT para motos pequeñas podría reducir los recursos que hoy financian la atención de víctimas de accidentes.

Actualmente, la ADRES cubre parte de estos costos cuando no hay seguro. Solo en 2025, según cifras citadas en el proyecto, se giraron $702.000 millones por reclamaciones y otros $326.000 millones a IPS por atención a víctimas de vehículos sin SOAT o no identificados.

Sin embargo, el proyecto aún no define con claridad cuál será el mecanismo para reemplazar esos recursos.

La discusión también se da en un contexto complejo, puesto que, las motocicletas son hoy el actor vial con mayor nivel de mortalidad en el país. En 2024 murieron 5.291 usuarios de moto, equivalentes al 62% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito.

Actualmente, las motos de bajo cilindraje ya cuentan con tarifas diferenciales. Para 2026, las menores de 100 c.c. pagan hasta $167.000, mientras que las de entre 100 y 200 c.c. alcanzan los $224.300.

Otro punto que podría generar debate en el Congreso es la inconsistencia en algunos apartes del documento, donde se menciona como referencia motos de hasta 200 c.c., aunque el articulado fija el beneficio en 250 c.c.

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