Así fue la ruta de Spirit Airlines a la bancarrota: cerca de 60.000 pasajeros diarios afectados

El último vuelo de Spirit Airlines despegó el 1 de mayo desde Detroit, Estados Unidos, y aterrizó en Dallas a la 1:08 a.m. de ayer. Ese trayecto simbolizó el cierre definitivo de la aerolínea, que operó durante 34 años en el mercado global y se suma ahora a la lista de compañías de ultra bajo costo que han colapsado financieramente en el universo de aerolíneas comerciales.
El tiempo se agotó para la empresa estadounidense que venía sin reportar ganancias desde 2019. El incremento en los precios del combustible para aviones (jet fuel) terminó por sepultar sus planes de recuperación tras su segunda bancarrota. A esto se sumó el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para un rescate cercano a los 500 millones de dólares, que nunca se concretó.
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